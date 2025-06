Home | David Beckham ricoverato in ospedale: il messaggio di Victoria preoccupa i fan

David Beckham è stato recentemente ricoverato in ospedale, suscitando preoccupazione tra i suoi numerosi fan. La notizia è stata diffusa tramite una foto pubblicata da Victoria Beckham sulle sue storie Instagram, accompagnata da un affettuoso messaggio: “Guarisci presto, papà”. L’immagine ritrae l’ex calciatore sdraiato su un letto d’ospedale, indossando un camice medico.

Un’altra immagine condivisa dalla moglie mostra il braccio del marito con un braccialetto ospedaliero e la scritta “Get well soon”. Questo ha ulteriormente alimentato l’ansia dei fan e i messaggi di supporto da parte di tifosi e colleghi non si sono fatti attendere. Ma cosa è successo esattamente a Beckham?

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, David Beckham ha subito un intervento chirurgico al polso per correggere una frattura mai completamente guarita. L’infortunio risale al 2003, durante un’amichevole tra Inghilterra e Sudafrica. Nonostante la frattura, Beckham aveva continuato a giocare con un tutore.

Il problema principale è stato causato da una vite impiantata per stabilizzare la frattura, che col tempo si è spostata, causando dolore. Solo recentemente una radiografia ha indicato la necessità di una chirurgia correttiva.

Una fonte vicina alla famiglia ha dichiarato che David soffriva da tempo ma ha sempre sottovalutato il dolore. Negli ultimi mesi, però, la situazione è peggiorata, portando i medici a raccomandare l’intervento. L’operazione si è svolta senza complicazioni e Victoria è rimasta al suo fianco per tutto il tempo.

Nonostante il ricovero, Beckham è in buone condizioni e, secondo chi gli è vicino, è di ottimo umore, sollevato di aver finalmente risolto un problema che lo affliggeva da anni. Il gesto di Victoria è stato interpretato come un modo per tranquillizzare il pubblico.

Durante una recente intervista, David aveva discusso degli effetti fisici della sua carriera, riferendosi ai dolori cronici causati da infortuni. Uno dei più seri si verificò durante il periodo ai Los Angeles Galaxy, quando subì una frattura alla schiena che lo costrinse a fermarsi per settimane.

Per i fan preoccupati, la buona notizia è che David Beckham sta bene, sotto la supervisione di un team medico esperto, pronto a iniziare la riabilitazione. Intanto, le foto continuano a raccogliere messaggi di supporto da ogni parte del mondo.

Leggi anche: