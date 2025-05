Crystal Palace-Manchester City: pronostico e statistiche per la finale

La finale della FA Cup 2024-25 tra Crystal Palace e Manchester City, in programma sabato alle 17:30 a Wembley, rappresenta l’ultimo atto di una stagione intensa per entrambe le formazioni. Il match non solo assegnerà il prestigioso trofeo, ma potrebbe anche determinare l’accesso alle competizioni europee per il prossimo anno. L’incontro vede i Cityzens di Pep Guardiola alla ricerca di un riscatto dopo una stagione al di sotto delle aspettative, mentre il Crystal Palace sogna un’impresa che entrerebbe nella storia del club.

Statistiche e precedenti: i numeri del Manchester City e le insidie del Palace

Il Manchester City arriva a questa finale dopo un percorso solido sia in campionato che in coppa, pur non avendo brillato come negli anni passati. Nelle ultime dieci partite tra Premier League e FA Cup, la squadra di Guardiola è rimasta imbattuta, mostrando una media di 2,25 punti per partita nelle ultime otto gare di campionato. La formazione guidata dal tecnico catalano punta a chiudere la stagione con almeno un titolo, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League e una corsa al titolo domestico meno dominante del solito.

Il Manchester City ha vinto sei degli ultimi dieci scontri diretti contro il Crystal Palace .

ha vinto sei degli ultimi dieci scontri diretti contro il . In cinque degli ultimi sei precedenti tra le due squadre sono stati segnati almeno quattro gol.

L’ultimo successo del Palace sul City risale al 2021.

Dall’altro lato, il Crystal Palace, guidato da Oliver Glasner, è arrivato in finale grazie a un percorso sorprendente che include la recente vittoria contro il Tottenham e una striscia positiva di cinque risultati utili. In campionato, le Eagles hanno mostrato solidità ma non sono mai riuscite a inserirsi nella lotta per l’Europa, restando a metà classifica con una media di 1,25 punti nelle ultime otto gare.

La finale promette spettacolo, anche alla luce delle statistiche offensive: il City ha una media di 1,86 gol segnati a partita, mentre il Palace si attesta a 1,28. Da segnalare le prestazioni del francese Jean-Philippe Mateta, autore di 17 reti stagionali, e il rientro dell’attaccante Erling Haaland tra le fila dei Cityzens.

Le quote vedono favorito il Manchester City, con il successo quotato tra 1.75 e 1.80, mentre la vittoria del Palace è proposta a 4.25. Tra i mercati più gettonati, il segno “Gol” si trova a 1.65 e l'”Over 2.5″ tra 1.40 e 1.75, confermando le attese di una partita con molte reti.

La finale di FA Cup tra Crystal Palace e Manchester City rappresenta l’evento clou del weekend calcistico inglese. Nonostante i Cityzens partano con i favori del pronostico, il Palace ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le big. Le statistiche recenti suggeriscono una gara ricca di gol, con diverse opzioni di scommesse interessanti come il successo del City e il segno “Gol”. Le principali quote assegnano maggiori probabilità al Manchester City, ma le finali possono sempre regalare sorprese. Segui le nostre analisi per tutti gli aggiornamenti e i pronostici sulle finali e le principali competizioni nazionali e internazionali!