Coppa Davis Italia vince il gruppo A, nonostante il ko di Bolelli e Vavassori nel doppio. L’Italia domina nel Gruppo A della Coppa Davis con tre vittorie su tre, assicurandosi il primo posto nel girone in vista delle finali a Malaga. Gli azzurri hanno superato l’Olanda per 2-1, grazie alle brillanti performance di Berrettini e Cobolli: Matteo ha fatto rimonta contro Van De Zandschulp vincendo 3-6, 6-4, 6-4, mentre Flavio ha trionfato su Griekspoor con un punteggio di 7-6(4), 4-6, 6-3. Bolelli e Vavassori hanno subito una sconfitta per 2-0 (7-6, 7-5) contro Koolhof e Van De Zandschulp, ma non compromette la posizione dominante dell’Italia nel gruppo.

Flavio Coboli put everything he had into his matchup against the Dutchman to secure his first #DavisCup victory 🇮🇹 pic.twitter.com/QhjprPt7fD