L’Italia entra nella settimana che porta a un appuntamento che vale più di una semplice partita: giovedì 26 marzo 2026, a Bergamo, gli azzurri si giocano una fetta decisiva del proprio percorso verso il Mondiale 2026 nella sfida contro l’Irlanda del Nord. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha ufficializzato una lista ampia, da 28 giocatori, proprio per tenere insieme due esigenze che spesso si scontrano: la necessità di presentarsi solidi e riconoscibili, e l’obbligo di adattarsi a un quadro fisico tutt’altro che perfetto, tra assenze già note e problemi emersi nelle ultime settimane. Il tema che domina l’avvicinamento è la gestione dell’emergenza sulla trequarti e sugli esterni offensivi, con l’infortunio di Mattia Zaccagni che obbliga lo staff a ridisegnare soluzioni e gerarchie.

Il quadro della convocazione: 28 nomi per un bivio che non ammette errori

La scelta di portare 28 giocatori è un segnale tecnico prima ancora che numerico: in un momento in cui ogni dettaglio pesa, aumentare le opzioni significa avere più leve per affrontare imprevisti, variazioni tattiche e gestione dei minutaggi. L’Italia si ritroverà tra domenica sera e lunedì mattina a Coverciano, con un obiettivo chiaro: preparare in pochi giorni una partita “da dentro o fuori” contro un’avversaria che, per tradizione, tende a rendere sporchi i match, spezzare ritmo e costringere chi ha più qualità a giocare in spazi stretti. In questo contesto, la convocazione allargata diventa anche una dichiarazione d’intenti: Gattuso vuole avere margine per scegliere la combinazione più adatta al tipo di partita che immagina, non solo alla teoria del modulo.

Sul piano dell’identità di gioco, l’orientamento appare quello di insistere su una struttura a 3-5-2, con la possibilità di trasformarla in corsa, a seconda dei momenti, in una configurazione più “piatta” e prudente, simile a un 4-4-2 di lavoro: una soluzione utile soprattutto quando serve proteggere il centro e difendere meglio le transizioni, ma che può anche ridurre il numero di uomini tra le linee se non supportata da meccanismi offensivi puliti. In altre parole, non è solo una questione di numeri, ma di come si riempiono gli spazi: contro una squadra fisica e compatta, la differenza la fanno tempi di uscita palla, qualità del primo controllo e capacità di creare superiorità sugli esterni.

Ed è qui che l’attualità si intreccia con la preparazione: le defezioni e i dubbi fisici influenzano direttamente il modo in cui l’Italia potrà attaccare. L’assenza di un giocatore come Zaccagni non è “solo” la perdita di un profilo offensivo: è la sottrazione di un modo specifico di interpretare la fascia e l’ultimo terzo di campo, fatto di smarcamenti, ricezioni orientate e capacità di creare vantaggio anche senza palla. In una gara che rischia di scivolare sui dettagli, avere o non avere quel tipo di movimento può cambiare l’altezza del baricentro, la pulizia degli ultimi passaggi e persino il modo in cui l’avversario decide di difendersi.

Accanto al tema degli esterni, c’è poi il contesto generale: alcune assenze in difesa erano già state messe in conto e riducono ulteriormente lo spazio di manovra. Per questo, la convocazione ampia va letta anche come copertura: non solo per scegliere, ma per poter intervenire immediatamente se emergono problemi nei giorni che separano il raduno dalla partita. Nelle partite a eliminazione diretta, l’elasticità diventa un valore tanto quanto la qualità: la lista a 28 è la cornice, ma la partita si deciderà su incastri, coppie, duelli e sulla capacità di non andare in ansia quando l’inerzia si inceppa.

L’assenza di Zaccagni e le alternative: cosa cambia tra catena di sinistra, rifinitura e finalizzazione

L’infortunio di Mattia Zaccagni impone una sostituzione che non può essere trattata come un semplice cambio di nome. Il suo impatto non riguarda soltanto l’ultimo passaggio o la conclusione, ma la qualità con cui l’Italia riesce a risalire e a fissare l’avversario in ampiezza. In una squadra che tende a sviluppare con quinti alti e mezze ali pronte ad accompagnare, la presenza di un giocatore capace di “entrare e uscire” dalla fascia con tempi corretti aiuta a non rendere prevedibile la manovra. Senza di lui, si aprono due strade: cercare un sostituto con caratteristiche simili, oppure cambiare il modo in cui si crea pericolo, spostando il peso creativo altrove.

Nel primo caso, la sostituzione punta a preservare la geometria: servono corse di riempimento, capacità di combinare sul corto e un piede che sappia mettere palloni tesi e leggibili per gli attaccanti. Nel secondo caso, invece, l’idea è compensare con più densità centrale, affidandosi a una maggiore qualità nella zona di rifinitura e ad attaccanti in grado di lavorare spalle alla porta e di aprire varchi con movimenti coordinati. È una differenza sostanziale: con un esterno “di riferimento” puoi insistere sul lato forte e ribaltare; senza, rischi di diventare troppo centrale e di facilitare le chiusure di una squadra abituata a difendere bassa e stretta.

In questo scenario cresce il peso delle connessioni tra i reparti. Se l’Italia sceglie di non sostituire “per fotocopia”, diventa fondamentale la sincronia tra interno di centrocampo, quinto e attaccante che si abbassa. La catena di sinistra, in particolare, deve trovare un modo per generare vantaggio: o con sovrapposizioni costanti e cross dal fondo, oppure con combinazioni rapide per liberare il corridoio interno. Contro l’Irlanda del Nord i metri difficili sono proprio quelli tra terzino e centrale, dove spesso si decide se un’azione diventa pericolosa o si spegne in un possesso sterile.

La sostituzione di Zaccagni, inoltre, non riguarda solo la fase offensiva. Un esterno che lavora bene senza palla aiuta anche la prima pressione e, soprattutto, la riaggressione dopo la perdita: un aspetto chiave nelle partite tese, in cui l’avversario cerca spesso la giocata diretta per allungarti. Se perdi quella gamba e quella lettura, devi compensare con un centrocampo più pronto a scivolare e con un assetto che accetti di correre all’indietro senza farsi trovare disordinato. E qui entra in gioco la scelta tra 3-5-2 e varianti: con la difesa a tre puoi avere copertura sulle seconde palle, ma devi essere molto pulito nei tempi di uscita dei quinti, altrimenti ti esponi a transizioni che sporcano la partita e alimentano l’inerzia dell’avversario.

Infine c’è il tema della finalizzazione. Quando manca un giocatore che aggiunge imprevedibilità e che può arrivare in area con tempi da “secondo attaccante”, la responsabilità dei gol si concentra maggiormente sulle punte e sugli inserimenti delle mezzali. Questo può essere un vantaggio se hai condizione e lucidità, ma diventa un rischio se la partita resta bloccata: più cresce la frustrazione, più aumentano i cross forzati e le giocate verticali a bassa percentuale. Per questo lo staff dovrà scegliere non solo “chi gioca”, ma “come” far arrivare la squadra negli ultimi venti metri: con pazienza e cambi di gioco, oppure con accelerazioni mirate e pressione alta per recuperare palla vicino all’area.

Tonali, i dubbi fisici e la gestione del match: la partita si prepara anche pensando ai minuti finali

In mezzo alle preoccupazioni, arriva anche un segnale incoraggiante dalle condizioni di Sandro Tonali, finito sotto osservazione per un problema muscolare accusato in un recente impegno di club. In una partita come quella del 26 marzo 2026, la disponibilità piena o parziale di un centrocampista con le sue caratteristiche cambia parecchio: per intensità, capacità di dare ritmo, lettura delle seconde palle e personalità nelle fasi in cui la partita “diventa sporca”. Non è un dettaglio, perché contro avversari che puntano a rallentare e spezzare, il centrocampo è il reparto che deve tenere insieme aggressività e ordine. Se manca gamba, aumentano falli evitabili e palle perse, e una partita che poteva restare sotto controllo diventa un continuo saliscendi.

La gestione dei dubbi fisici, però, non si esaurisce nel capire chi può partire titolare. Il punto è come distribuire energie e responsabilità lungo i 90 minuti, tenendo conto che queste gare spesso si decidono nell’ultimo quarto d’ora: quando l’avversario cala o, al contrario, si compatta ancora di più e cerca solo episodi. Per l’Italia diventa cruciale avere in panchina profili capaci di cambiare il ritmo, non solo di “coprire” un ruolo. Un cambio ben fatto al 60’ può valere più di una scelta iniziale, perché incide sul modo in cui l’avversario è costretto a difendere e sul tipo di palloni che arrivano in area.

Da qui l’importanza di preparare più piani gara. Un piano A che preveda costruzione pulita e pressione controllata; un piano B che accetti una partita più diretta, con seconde palle e presenza in area; e un piano C per gli ultimi minuti, quando la lucidità scende e servono automatismi semplici ma efficaci. Se l’assenza di Zaccagni riduce alcune soluzioni creative, la squadra deve essere ancora più “scientifica” nel non concedere all’Irlanda del Nord ciò che desidera: ritmo basso, duelli a ripetizione, episodi da palla inattiva. Anche per questo la condizione di uomini chiave come Tonali assume un peso strategico: non solo per quello che dà con il pallone, ma per la capacità di far respirare la squadra quando il match chiede di gestire, non di inseguire.

Il messaggio che arriva da questa vigilia è chiaro: non basta presentarsi con la lista giusta, serve arrivare con il piano giusto. Il 26 marzo non è una data da calendario, è un test di maturità. E l’Italia di Gattuso è chiamata a dimostrare di saper vincere anche quando deve cambiare pelle, rinunciando a un tassello importante e trovando altrove soluzioni, ordine e cattiveria sportiva. Perché in queste notti, spesso, la differenza non la fa chi è più bello: la fa chi è più pronto.