Napoli, Conte glissa sul futuro: “I tifosi mi chiedono lo scudetto, tutto il resto è noia”

Durante la conferenza stampa pre-partita contro il Genoa, Antonio Conte ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione nelle ultime tre partite di campionato. Ha evidenziato come l’intera città sia unita nel sogno dello scudetto, apprezzando il lavoro svolto dalla squadra. Conte ha anche fornito aggiornamenti sugli infortuni: Lobotka è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre Neres potrebbe essere convocato per la panchina. Buongiorno e Juan Jesus, invece, sono ancora in fase di recupero.

Conferenza stampa Antonio Conte: le parole sul futuro

Riguardo al suo futuro, Conte ha dichiarato che i tifosi sono focalizzati esclusivamente sulla conquista del titolo, mostrando poco interesse per le speculazioni sul suo contratto. Ha citato la famosa frase “tutto il resto è noia” per sottolineare come l’attenzione sia rivolta solo al campo. Parlando della pressione derivante dai risultati dell’Inter, ha affermato che la squadra deve saperla trasformare in motivazione positiva, mantenendo determinazione e concentrazione.

Infine, Conte ha ribadito la necessità di affrontare ogni partita con la massima intensità, evitando cali di tensione come quelli visti in precedenti incontri. Ha espresso fiducia nella maturità della squadra e nella capacità di gestire le sfide imminenti, sottolineando l’importanza di rimanere concentrati fino alla fine per raggiungere l’obiettivo prefissato.

