Conference League: pronostico Panathinaikos-Fiorentina di giovedì 6 marzo

Panathinaikos e Fiorentina si preparano ad affrontarsi in un match cruciale nell’ambito della Conference League, giovedì 6 marzo. Con il calcio d’inizio fissato per le 18:45 all’Olympic Stadium of Athens di Atene, entrambe le squadre sono pronte a sfidarsi per avanzare verso i quarti di finale. Mentre il Panathinaikos ha superato il Vikingur Reykjavik negli spareggi, la Fiorentina ha conquistato l’accesso diretto grazie a una solida fase a gironi.

Statistiche e probabili formazioni: chi è favorito?

Il Panathinaikos arriva a questo incontro con un buon momento in campionato, attualmente terzo nella Super League greca. Nell’ultimo turno, hanno sconfitto il Panaitolikos per 2-0, mantenendo la loro posizione in classifica. La squadra di Rui Vitoria si affida a giocatori chiave come Mladenovic e Tete, che hanno segnato le reti decisive nel ritorno contro il Vikingur Reykjavik. La probabile formazione prevede un modulo 4-3-3, guidato da Dragowski in porta e una linea offensiva composta da Tete, Swiderski e Djuricic.

La Fiorentina, dal canto suo, ha dimostrato una buona forma nel campionato italiano, vincendo contro il Lecce nell’ultimo incontro di Serie A. Il tecnico Raffaele Palladino schiererà un modulo 3-5-2, con De Gea tra i pali e una coppia d’attacco composta da Gudmundsson e Beltran. La squadra toscana, pur avendo chiuso al terzo posto la fase a gironi, è determinata a sfruttare al meglio questa opportunità.

Nelle quote scommesse, il segno X nel primo tempo è quotato a 2,05 da GoldBet, suggerendo un equilibrio iniziale tra le due formazioni. L’opzione Under 2.5 ha una buona valutazione a 1,72 da Lottomatica, mentre l’opzione Multigol 1-3 è offerta a 1,35 da Sisal.

In sintesi, il confronto tra Panathinaikos e Fiorentina si prospetta avvincente e ricco di emozioni. Con le due squadre pronte a dare il massimo, la partita promette di essere equilibrata e aperta a ogni risultato. Le quote suggeriscono una gara serrata, con la possibilità di pochi gol. Non perderti l’azione e segui il nostro approfondimento per conoscere tutte le analisi dettagliate e rimanere aggiornato su questa e altre partite della Conference League!