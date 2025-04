Conegliano-Milano: pronostico e statistiche della finale

Conegliano e Milano sono pronte a sfidarsi nella tanto attesa finale scudetto del volley femminile. Questo scontro, che rappresenta l’apice del campionato italiano, vede in campo due squadre con storie e ambizioni diverse. Da un lato, la compagine veneta, già pluridecorata, cerca di aggiungere un altro trionfo al suo palmarès; dall’altro, le lombarde, determinate a riscrivere la loro storia e conquistare il primo titolo.

Le statistiche sorridono alle Pantere di Conegliano

Le Pantere dell’Imoco Conegliano partono con i favori del pronostico, avendo dominato tutti i precedenti scontri di questa stagione contro Milano. La squadra veneta ha vinto in tutte le competizioni: dalla finale di Coppa Italia alla Supercoppa Italiana, passando per la semifinale del Mondiale per Club e gli incontri di regular season di Serie A1. Il roster di Conegliano si presenta compatto e determinato a mantenere la sua imbattibilità nelle finali.

Nonostante i precedenti sfavorevoli, Milano giunge a questa finale in ottima forma, avendo superato con successo la sfida con Scandicci nelle semifinali. Le meneghine, infatti, sembrano pronte a sovvertire i pronostici, forti di una rosa competitiva e di una serie di vittorie convincenti.

Il duello tra le due squadre non sarà solo tra i collettivi, ma vedrà anche sfidarsi alcune delle migliori giocatrici del panorama internazionale. In particolare, l’incrocio tra le opposte Paola Egonu e Isabelle Haak promette spettacolo, così come i confronti tra le palleggiatrici Alessia Orro e Joanna Wolosz.

La finale prenderà il via il 16 aprile con gara-1 al PalaVerde di Treviso, proseguendo poi con gara-2 il 19 aprile all’Allianz Cloud di Milano. L’eventuale gara-3 si terrà nuovamente a Conegliano il 22 aprile, mentre per eventuali gare-4 e 5 si alterneranno le sedi delle due città rivali.

Con entrambe le squadre pronte a dare il massimo, si prospetta una finale ricca di emozioni e colpi di scena. Gli appassionati potranno seguire tutte le gare in diretta sui canali Rai e in streaming su Rai Play, VBTV e DAZN.

La finale scudetto di volley femminile tra Conegliano e Milano è un evento imperdibile per tutti gli amanti dello sport. Le due squadre si preparano a regalare spettacolo e intensità in una serie che potrebbe riservare sorprese. La rivalità tra queste compagini aggiunge un ulteriore livello di interesse, rendendo ogni match un’occasione per vedere in azione il meglio del volley italiano.

Conegliano parte favorita, ma Milano ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. Le quote delle scommesse riflettono questa incertezza, con leggeri vantaggi per le venete. Non resta che attendere l’inizio delle partite per scoprire chi trionferà.

