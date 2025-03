Como-Venezia: pronostico e statistiche per la sfida salvezza

Como e Venezia si preparano a scontrarsi in un match cruciale del campionato di Serie A, che potrebbe determinare le sorti di entrambe le squadre nella lotta per la salvezza. Il confronto avverrà allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 8 marzo 2025, alle ore 15:00. Entrambe le squadre, neopromosse, si trovano in una situazione difficile, con il Como che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione e il Venezia in lotta per risalire la classifica.

Statistiche e precedenti: un confronto complesso

Il Como, attualmente al 17º posto con 24 punti, ha mostrato segnali di crescita nel corso delle ultime giornate, grazie a un attacco che si è rivelato efficace con 28 reti segnate, nonostante una difesa che ha incassato 40 gol. I lombardi hanno un bilancio di 5 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte fino a questo punto della stagione.

Il Venezia, invece, si trova al 18º posto con 22 punti. I lagunari, reduci da una sconfitta contro il Bologna, hanno collezionato 5 vittorie, 7 pareggi e 15 sconfitte, realizzando 25 gol e subendone 42. Nonostante la posizione in classifica, il Venezia può contare su un’ottima tradizione casalinga contro i lariani, avendo mantenuto l’imbattibilità negli ultimi cinque incontri interni di campionato.

Lo storico degli incontri tra Como e Venezia vede un equilibrio quasi perfetto: 14 vittorie per i lombardi, altrettanti pareggi, e 12 trionfi per i veneti. Tuttavia, al Sinigaglia, il bilancio pende in favore dei padroni di casa, con 10 successi a 4, accompagnati da 6 pareggi.

Il match di andata del campionato in corso è terminato 2-2, mentre nella passata stagione in Serie B, il Venezia aveva vinto all’andata per 3-0, e il Como si era imposto al ritorno con un 2-1.

Tra i giocatori di maggiore interesse, spiccano Patrick Cutrone, miglior marcatore del Como con 6 gol, e Andrija Novakovich del Venezia, autore di 5 reti in questa stagione di Serie A.

Nonostante le difficoltà, entrambe le squadre puntano a sfruttare questa gara per migliorare la propria posizione e tentare l’impresa salvezza. Le quote per la vittoria sono bilanciate, con leggero vantaggio per il Como grazie al fattore campo.

In sintesi, il match tra Como e Venezia si prospetta avvincente e ricco di colpi di scena, con entrambe le squadre motivate a ottenere punti preziosi per la salvezza. Per tutti gli appassionati, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN alle ore 15:00, offrendo un’ulteriore occasione per vivere l’emozione del calcio italiano. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!