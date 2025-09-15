Choc nello sport italiano: grave incidente per l’azzurro, è in terapia intensiva

Momenti di grande apprensione per l’atleta italiano 25 anni, vittima di una grave caduta sulle piste di La Parva, in Cile. L’atleta ligure, tesserato per le Fiamme Gialle, si trova ora ricoverato in una clinica di Santiago del Cile, dove i medici lo mantengono in coma farmacologico. I genitori stanno raggiungendo il Cile per stargli accanto, mentre il mondo dello sport e delle istituzioni esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia.

L’incidente sulle piste cilene

La dinamica dell’incidente si è consumata nella mattinata di sabato 13 settembre durante un allenamento di velocità. Secondo le prime ricostruzioni, Matteo Franzoso ha perso il controllo dopo un salto ed è scivolato sotto una rete di protezione, urtando violentemente contro una barriera frangivento. L’impatto è stato così violento da richiedere un intervento immediato dei soccorsi, che hanno disposto il trasporto in elicottero fino a Santiago.

Lì i medici hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno deciso di mantenerlo in coma farmacologico per stabilizzarne le condizioni in attesa di ulteriori esami. La Federazione italiana sport invernali (Fisi) ha confermato che i soccorsi sono stati tempestivi e che la Commissione medica federale è in costante contatto con l’équipe cilena.

L’abbraccio della Guardia di Finanza e del mondo sportivo

L’incidente ha scosso l’intero ambiente sportivo italiano, con messaggi di solidarietà arrivati da più parti. In prima linea la Guardia di Finanza, che ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno: «Il comandante generale esprime, a nome di tutti i finanzieri, la più sincera vicinanza e il pieno sostegno allo sciatore delle fiamme gialle Matteo Franzoso.

In queste ore di grande apprensione, la Guardia di Finanza tutta si stringe all’atleta e alla sua famiglia con la viva speranza che la sua forza e la sua determinazione possano guidarlo verso il superamento di questa difficile prova». Anche compagni di squadra, allenatori e appassionati hanno espresso affetto e incoraggiamento, ricordando il carattere determinato e la grinta che contraddistinguono Franzoso dentro e fuori dalle piste.

