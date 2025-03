Chelsea-Leicester e Tottenham: pronostici e statistiche

Premier League: il campionato inglese entra nel vivo con una serie di incontri che potrebbero decidere il futuro di alcune squadre. Tra gli appuntamenti più attesi della giornata, spiccano le sfide tra Chelsea e Leicester, e tra Tottenham e Bournemouth. Questi match, oltre a essere cruciali per le rispettive classifiche, promettono di offrire spettacolo e colpi di scena, sia in campo che per gli appassionati di scommesse sportive.

Leicester: in cerca di una svolta

La stagione del Leicester si sta rivelando particolarmente complessa. La squadra, che attualmente occupa la penultima posizione in classifica, ha vissuto una serie di sconfitte che hanno messo in discussione il suo futuro nella Premier League. L’allenatore Ruud van Nistelrooy continua a godere della fiducia della società, ma la pressione è palpabile.

Ultimi 4 incontri: 4 sconfitte

Ultima vittoria: ormai risalente a diverse settimane fa

Posizione attuale: penultima, a 5 punti dalla salvezza

Il Chelsea, d’altro canto, ha recentemente ritrovato brillantezza con due vittorie consecutive, una delle quali in Conference League. Guidati da Enzo Maresca, i Blues cercano continuità mentre si preparano ad affrontare avversari storicamente più temibili. La loro recente vittoria per 4-0 sul Southampton ha dato fiducia, ma il Leicester potrebbe rappresentare un’insidia se sottovalutato.

Tottenham e Bournemouth: L’incognita

Il Tottenham, reduce da un’inaspettata sconfitta contro il Manchester City, affronta un momento delicato. Gli Spurs, guidati da Ange Postecoglou, sono attualmente fuori dalle zone europee, ma sperano di riscattarsi contro il Bournemouth. La sfida, in programma a Londra, sarà trasmessa da Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.

Tottenham : 7 sconfitte casalinghe stagionali

: 7 sconfitte casalinghe stagionali Bournemouth : in lotta per l’Europa, ma reduce da due sconfitte

: in lotta per l’Europa, ma reduce da due sconfitte Quote scommesse: “Gol” favorito a 1.35 su SNAI

Il Bournemouth, dal canto suo, si è rivelato una delle sorprese della stagione, ma il recente calo di forma potrebbe costare caro. La squadra di Andoni Iraola cercherà di sfruttare le debolezze del Tottenham per tornare a casa con punti preziosi.

In conclusione, la giornata di Premier League offre spunti interessanti sia per gli appassionati di calcio che per gli scommettitori. Il Chelsea cercherà di consolidare la sua posizione mentre il Leicester tenterà di risalire la china. Al tempo stesso, il Tottenham ha bisogno di punti per non perdere il treno europeo, mentre il Bournemouth spera di continuare a sorprendere. Le quote scommesse suggeriscono un equilibrio nei match, con “No Gol” quotato a 1.87 per Chelsea-Leicester e “Gol” a 1.35 per Tottenham-Bournemouth.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite.