Chelsea-Everton: pronostico e statistiche, tutte le quote

La Premier League entra in una fase cruciale con la sfida tra Chelsea ed Everton, valida per la trentaquattresima giornata. Il match, in programma a Stamford Bridge, rappresenta un crocevia importante soprattutto per i padroni di casa, che puntano con decisione alla qualificazione in Champions League. In questo articolo analizziamo statistiche, stato di forma delle squadre e le attuali quote scommesse, per offrire un quadro chiaro anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle scommesse sportive.

Il Chelsea in casa: una serie positiva che fa ben sperare

Il Chelsea, guidato da Enzo Maresca, arriva a questo appuntamento dopo aver consolidato una serie positiva tra le mura amiche. Dal 26 dicembre scorso, a Stamford Bridge i Blues non hanno più conosciuto la sconfitta, ad eccezione del ko contro il Fulham. Da allora, il cammino casalingo si è contraddistinto per:

Vittorie convincenti, che hanno rilanciato le ambizioni europee del club

Alcuni pareggi, ma soprattutto prestazioni solide davanti al proprio pubblico

La posta in palio è altissima: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League garantirebbe non solo un prestigio sportivo, ma anche importanti introiti economici. Per questo motivo, nonostante l’impegno imminente in Conference League, il Chelsea ha scelto di non effettuare turnover e puntare tutto su questo match.

Dall’altra parte, l’Everton sembra aver raggiunto i propri obiettivi stagionali. La squadra di Liverpool scenderà comunque in campo con la consueta determinazione, ma la differenza di motivazioni potrebbe pesare.

Ultimi risultati in casa Chelsea Risultato Chelsea vs Fulham 0-1 Chelsea vs altre squadre Solo vittorie e pareggi

Le probabili formazioni vedranno il Chelsea schierato con la formazione migliore, mentre l’Everton dovrebbe affidarsi a Beto in attacco, supportato da Doucoure e Ndiaye.

In conclusione, il Chelsea parte con i favori del pronostico grazie allo stato di forma casalingo e alle maggiori motivazioni legate alla qualificazione in Champions League. Le principali piattaforme di scommesse, come Goldbet, Snai e Lottomatica, quotano la vittoria dei Blues come l’esito più probabile, mentre il successo dell’Everton viene considerato una sorpresa. Chi è interessato a confrontare le quote può approfittare anche dei bonus riservati ai nuovi utenti.

