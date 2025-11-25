Champions League, quante italiane agli ottavi? Le previsioni del supercomputer

A metà percorso della Champions League, con quattro partite giocate e altre quattro ancora da disputare nel girone, è già tempo di calcoli. Le italiane vivono situazioni diverse: l’Inter è in pieno controllo, mentre Juventus, Atalanta e Napoli devono ancora soffrire. A fare ordine ci pensa il modello previsionale di Opta, che stima, percentuali alla mano, le possibilità di ogni squadra di raggiungere gli ottavi.

Secondo la formula della nuova Champions, giunta alla seconda edizione, le prime otto del girone unico passano direttamente agli ottavi; dalla nona alla ventiquattresima si giocano invece i playoff, con ritorno in casa per le teste di serie. Il sistema considera rendimento, storico dei risultati, punti di forza e debolezza delle squadre, aggiustando le proiezioni dopo ogni giornata.

L’Inter, a punteggio pieno con 12 punti, è l’italiana con le prospettive migliori: 91,3% di possibilità di qualificarsi direttamente agli ottavi. È anche l’unica squadra del nostro calcio che Opta proietta nella top 8 finale, con una stima di 16,9 punti complessivi. Le sfide più dure con Atletico Madrid, Arsenal, Liverpool e Borussia Dortmund devono ancora arrivare, ma il vantaggio accumulato è consistente e il modello vede la squadra di Chivu stabilmente nell’élite.

L’Atalanta, oggi a 7 punti, ha il 45,1% di possibilità di centrare gli ottavi. Le prossime partite contro Eintracht, Marsiglia, Bilbao e Union SG saranno decisive. Secondo Opta, i nerazzurri dovrebbero chiudere tra la nona e la sedicesima posizione, accedendo così ai playoff da testa di serie.

Il Napoli, fermo a 4 punti, ha il 38,9% di probabilità di raggiungere gli ottavi. Le sfide in arrivo, con Qarabag, Benfica, Copenhagen e Chelsea, richiedono una continuità che finora è mancata. Le proiezioni collocano la squadra di Conte tra la 17ª e la 24ª posizione: qualificazione ai playoff, ma come non testa di serie e con ritorno in trasferta.

Champions League, le previsioni sulle italiane

La Juventus, ultima tra le italiane con 3 punti, ha il 28,5% di possibilità di qualificarsi agli ottavi. All’orizzonte ci sono Bodo Glimt, Pafos, Benfica e Monaco. Anche la squadra di Spalletti è proiettata tra il 17° e il 24° posto, quindi destinata ai playoff senza vantaggio del ritorno in casa.

Le squadre che, secondo Opta, oggi sarebbero eliminate sono: Psv, Union SG, Athletic, Villarreal, Olympiacos, Marsiglia, Slavia Praga, Benfica, Copenaghen, Bodo, Ajax e Kairat. Per quanto riguarda la lotta alla vittoria finale, l’Arsenal di Arteta è la favorita con una percentuale del 23,1%, davanti a Bayern (15,7%) e Manchester City (14,2%). L’Inter è la migliore tra le italiane, nona assoluta con il 3,2% di possibilità.

Le previsioni cambieranno ancora, ma una cosa è già evidente per tre italiane la strada passa dai playoff. Per l’Inter, invece, c’è ancora l’occasione per restare stabilmente tra le grandi d’Europa.

