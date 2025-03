Celta Vigo vs Las Palmas: pronostico e statistiche

Celta Vigo e Las Palmas si preparano a darsi battaglia nella ventinovesima giornata di Liga, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Il Celta, in piena corsa per un posto europeo, sfida un Las Palmas alla ricerca disperata di punti per evitare la retrocessione. Le squadre si affrontano in un momento cruciale della stagione, con ambizioni diametralmente opposte.

Statistiche e Quote per Celta Vigo-Las Palmas

Il Celta Vigo ha dimostrato una forma notevole nelle ultime settimane, mantenendo un’imbattibilità che dura da febbraio. Con 41 gol segnati, i galiziani si posizionano tra le squadre più prolifiche, sebbene la loro difesa abbia concesso altrettanti gol. L’attacco guidato da Iago Aspas ha superato il “muro” dei 40 gol, consolidando la loro posizione in classifica. Dall’altro lato, il Las Palmas lotta per la sopravvivenza: i canarini sono a solo due punti dalla salvezza, ma non vincono dal dicembre scorso. Le quote vedono il Celta Vigo favorito a 1.55, mentre il segno “Over 2.5” è quotato a 1.72 su Goldbet.

La partita tra Celta Vigo e Las Palmas rappresenta un punto di svolta per entrambe le squadre. Il Celta Vigo, con una serie positiva di risultati, mira a consolidare la propria posizione per un posto in Europa. Gli uomini di Claudio Giraldez hanno dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, con prestazioni convincenti contro squadre di alto livello come Atletico Madrid e Betis. Tuttavia, la difesa rimane un punto debole, avendo concesso 41 reti, una cifra che li accomuna ai loro prossimi avversari. Il Las Palmas, invece, si trova in acque agitate. La squadra di Diego Martinez è in cerca di una vittoria che manca da tempo, con l’ultimo successo esterno risalente a novembre contro il Barcellona. La pressione è alta, e i canarini dovranno superarsi per ottenere un risultato positivo. Le statistiche suggeriscono una partita aperta, con entrambe le squadre pronte a sfruttare ogni occasione.

In conclusione, la sfida tra Celta Vigo e Las Palmas si preannuncia avvincente, con il Celta pronto a proseguire la sua striscia positiva e il Las Palmas determinato a ribaltare le sorti della sua stagione. Le quote attuali vedono i padroni di casa favoriti, ma il calcio ha spesso regalato sorprese. Segui le nostre analisi esclusive e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!