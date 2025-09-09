Settembre è il mese che spesso associamo al concetto di ripartire, ancora più di gennaio: sarà perché coincide con quella che è la ripresa delle attività quotidiane per moltissime categorie, dai lavoratori agli studenti. E con loro, anche molte competizioni si rimettono in moto. Se i campionati ripartono generalmente ad agosto, pur accendendo realmente i motori proprio in queste settimane, settembre è il mese in cui il calcio europeo si riaccende. Tornano infatti le coppe infrasettimanali, quelle competizioni che ci regalano notti incredibili e grandi momenti di questo sport.
Il posto d’onore alle competizioni continentali d’Europa spetta alla Champions League, dove a darsi battaglia sono i migliori team dei diversi campionati supervisionati dalla UEFA. L’edizione 2025/2026 promette grande spettacolo: dalle quattro italiane in campo – Napoli, Inter, Juventus e Atalanta – passando per i campioni in carica del Paris Saint-Germain, fino ai giganti della competizione come il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool e a possibili outsider come Benfica, Ajax e Galatasaray.
Dallo scorso anno, la formula della Coppa è cambiata: la fase a gironi, con 8 gruppi da 4 squadre l’uno, è stata sostituita da un girone unico a 32 squadre. Ogni team deve affrontare otto partite, e alla fine dell’ultima giornata le prime otto classificate accedono subito alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla 9a alla 24esima posizione si sfidano in un turno dei play-off per completare gli abbinamenti. Le ultime otto classificate vengono eliminate direttamente dalla competizione. Ecco tutti gli scontri della prima giornata, con orari e broadcasting.
Giornata 1 – Martedì 16 settembre
La giornata 1 della fase campionato, e con essa la Champions League, si apre martedì 16 settembre. Sono 6 gli incontri in programma:
- PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise, prevista alle 18.45
- Athletic Club – Arsenal, prevista alle 18.45
- Juventus vs Borussia Dortmund, prevista alle 21.00
- Real Madrid vs Marseille, prevista alle 21.00
- Benfica vs Qarabağ, prevista alle 21.00
- Tottenham vs Villarreal, prevista alle 21.00
Giornata 1 – Mercoledì 17 settembre
Si prosegue mercoledì 17 settembre, data in cui scenderanno in campo ben due italiane, l’Inter e l’Atalanta. Questo il calendario:
- Olympiacos vs Pafos, prevista alle 18.45
- Slavia Praha vs Bodø/Glimt, prevista alle 18.45
- Ajax vs Inter, prevista alle 21.00
- Bayern München vs Chelsea, prevista alle 21.00
- Liverpool vs Atlético de Madrid, prevista alle 21.00
- Paris Saint‑Germain vs Atalanta, prevista alle 21.00
Giornata 1 – Giovedì 18 settembre 2025
Infine, la prima giornata della Champions League 2025/2026 si concluderà il 18 settembre con le ultime 6 partite in programma. Anche in questa data scenderà in campo un’italiana: si tratta dei campioni della Serie A in carica, il Napoli di Antonio Conte. Queste sono le partite:
- Club Brugge vs Monaco, prevista alle 18.45
- Copenhagen vs Leverkusen, prevista alle 18.45
- Frankfurt vs Galatasaray, prevista alle 21.00
- Manchester City vs Napoli, prevista alle 21.00
- Newcastle United vs Barcelona, prevista alle 21.00
- Sporting CP vs Kairat Almaty, prevista alle 21.00
Dove vedere le Champions League 2025/2026
Nel corso degli anni sono aumentati gli enti che si occupano di trasmettere le partite della Champions, e questo ha mandato in confusione molti appassionati e utenti. Facciamo un po’ di ordine per capire dove si possono vedere i match della coppa europea più amata:
- Partiamo da Sky, che detiene una grossa fetta della torta. La piattaforma a pagamento trasmetterà infatti 185 delle 203 partite previste dal calendario, praticamente la totalità. Se intendete sottoscrivere un abbonamento per vedere i match europei, dunque, questa è la scelta più accreditata. C’è anche l’opzione streaming con le app Now e SkyGo, per poter vedere i match su qualsiasi device.
- Le 18 partite che rimangono fuori da questo conteggio saranno trasmesse da Amazon Prime, che offre un’alternativa più limitata ma anche molto meno costosa: se siete già abbonati, infatti, non dovrete pagare nessun costo aggiuntivo. Amazon trasmette la miglior partita del mercoledì, che può essere un big match di prestigio o una partita di una delle quattro italiane in gioco.
- Infine, la programmazione in chiaro, che come immaginerete è piuttosto scarna. Una partita a settimana, comunque, sarà visibile sul canale satellitare TV8.
Per quanto riguarda la prima giornata, ecco la suddivisione delle italiane in campo: Juventus vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Napoli e Paris Saint‑Germain vs Atalanta saranno coperte da Sky Sport, mentre Ajax – Inter sarà disponibile su Amazon Prime Video.
