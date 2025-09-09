Settembre è il mese che spesso associamo al concetto di ripartire, ancora più di gennaio: sarà perché coincide con quella che è la ripresa delle attività quotidiane per moltissime categorie, dai lavoratori agli studenti. E con loro, anche molte competizioni si rimettono in moto. Se i campionati ripartono generalmente ad agosto, pur accendendo realmente i motori proprio in queste settimane, settembre è il mese in cui il calcio europeo si riaccende. Tornano infatti le coppe infrasettimanali, quelle competizioni che ci regalano notti incredibili e grandi momenti di questo sport.

Il posto d’onore alle competizioni continentali d’Europa spetta alla Champions League, dove a darsi battaglia sono i migliori team dei diversi campionati supervisionati dalla UEFA. L’edizione 2025/2026 promette grande spettacolo: dalle quattro italiane in campo – Napoli, Inter, Juventus e Atalanta – passando per i campioni in carica del Paris Saint-Germain, fino ai giganti della competizione come il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool e a possibili outsider come Benfica, Ajax e Galatasaray.

Dallo scorso anno, la formula della Coppa è cambiata: la fase a gironi, con 8 gruppi da 4 squadre l’uno, è stata sostituita da un girone unico a 32 squadre. Ogni team deve affrontare otto partite, e alla fine dell’ultima giornata le prime otto classificate accedono subito alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla 9a alla 24esima posizione si sfidano in un turno dei play-off per completare gli abbinamenti. Le ultime otto classificate vengono eliminate direttamente dalla competizione. Ecco tutti gli scontri della prima giornata, con orari e broadcasting.

Giornata 1 – Martedì 16 settembre

La giornata 1 della fase campionato, e con essa la Champions League, si apre martedì 16 settembre. Sono 6 gli incontri in programma:

PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise , prevista alle 18.45

, prevista alle 18.45 Athletic Club – Arsenal , prevista alle 18.45

, prevista alle 18.45 Juventus vs Borussia Dortmund , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Real Madrid vs Marseille , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Benfica vs Qarabağ , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Tottenham vs Villarreal, prevista alle 21.00

Giornata 1 – Mercoledì 17 settembre

Si prosegue mercoledì 17 settembre, data in cui scenderanno in campo ben due italiane, l’Inter e l’Atalanta. Questo il calendario:

Olympiacos vs Pafos , prevista alle 18.45

, prevista alle 18.45 Slavia Praha vs Bodø/ Glimt, prevista alle 18.45

Glimt, prevista alle 18.45 Ajax vs Inter , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Bayern München vs Chelsea , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Liverpool vs Atlético de Madrid , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Paris Saint‑Germain vs Atalanta, prevista alle 21.00

Giornata 1 – Giovedì 18 settembre 2025

Infine, la prima giornata della Champions League 2025/2026 si concluderà il 18 settembre con le ultime 6 partite in programma. Anche in questa data scenderà in campo un’italiana: si tratta dei campioni della Serie A in carica, il Napoli di Antonio Conte. Queste sono le partite:

Club Brugge vs Monaco , prevista alle 18.45

, prevista alle 18.45 Copenhagen vs Leverkusen , prevista alle 18.45

, prevista alle 18.45 Frankfurt vs Galatasaray , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Manchester City vs Napoli , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Newcastle United vs Barcelona , prevista alle 21.00

, prevista alle 21.00 Sporting CP vs Kairat Almaty, prevista alle 21.00

Dove vedere le Champions League 2025/2026

Nel corso degli anni sono aumentati gli enti che si occupano di trasmettere le partite della Champions, e questo ha mandato in confusione molti appassionati e utenti. Facciamo un po’ di ordine per capire dove si possono vedere i match della coppa europea più amata:

Partiamo da Sky , che detiene una grossa fetta della torta. La piattaforma a pagamento trasmetterà infatti 185 delle 203 partite previste dal calendario, praticamente la totalità. Se intendete sottoscrivere un abbonamento per vedere i match europei, dunque, questa è la scelta più accreditata. C’è anche l’opzione streaming con le app Now e SkyGo, per poter vedere i match su qualsiasi device.

, che detiene una grossa fetta della torta. La piattaforma a pagamento trasmetterà infatti dal calendario, praticamente la totalità. Se intendete sottoscrivere un abbonamento per vedere i match europei, dunque, questa è la scelta più accreditata. C’è anche l’opzione streaming con le app Now e SkyGo, per poter vedere i match su qualsiasi device. Le 18 partite che rimangono fuori da questo conteggio saranno trasmesse da Amazon Prime , che offre un’alternativa più limitata ma anche molto meno costosa: se siete già abbonati, infatti, non dovrete pagare nessun costo aggiuntivo. Amazon trasmette la miglior partita del mercoledì , che può essere un big match di prestigio o una partita di una delle quattro italiane in gioco.

che rimangono fuori da questo conteggio saranno trasmesse da , che offre un’alternativa più limitata ma anche molto meno costosa: se siete già abbonati, infatti, non dovrete pagare nessun costo aggiuntivo. Amazon trasmette la miglior partita del , che può essere un big match di prestigio o una partita di una delle quattro italiane in gioco. Infine, la programmazione in chiaro, che come immaginerete è piuttosto scarna. Una partita a settimana, comunque, sarà visibile sul canale satellitare TV8.

Per quanto riguarda la prima giornata, ecco la suddivisione delle italiane in campo: Juventus vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Napoli e Paris Saint‑Germain vs Atalanta saranno coperte da Sky Sport, mentre Ajax – Inter sarà disponibile su Amazon Prime Video.

