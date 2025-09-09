Vai al contenuto
Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO

Calendario Champions League 2025/26: date e orari della prima giornata

champions league

Settembre è il mese che spesso associamo al concetto di ripartire, ancora più di gennaio: sarà perché coincide con quella che è la ripresa delle attività quotidiane per moltissime categorie, dai lavoratori agli studenti. E con loro, anche molte competizioni si rimettono in moto. Se i campionati ripartono generalmente ad agosto, pur accendendo realmente i motori proprio in queste settimane, settembre è il mese in cui il calcio europeo si riaccende. Tornano infatti le coppe infrasettimanali, quelle competizioni che ci regalano notti incredibili e grandi momenti di questo sport.

Il posto d’onore alle competizioni continentali d’Europa spetta alla Champions League, dove a darsi battaglia sono i migliori team dei diversi campionati supervisionati dalla UEFA. L’edizione 2025/2026 promette grande spettacolo: dalle quattro italiane in campoNapoli, Inter, Juventus e Atalanta – passando per i campioni in carica del Paris Saint-Germain, fino ai giganti della competizione come il Real Madrid, il Manchester City e il Liverpool e a possibili outsider come Benfica, Ajax e Galatasaray.

Bonus di Benvenuto

Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

 VAI AL SITO
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

 VAI AL SITO
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

 VAI AL SITO
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

 VAI AL SITO
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

 VAI AL SITO
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

 VAI AL SITO
Fino a 50€

T&C su netbet.it

 VAI AL SITO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate

Dallo scorso anno, la formula della Coppa è cambiata: la fase a gironi, con 8 gruppi da 4 squadre l’uno, è stata sostituita da un girone unico a 32 squadre. Ogni team deve affrontare otto partite, e alla fine dell’ultima giornata le prime otto classificate accedono subito alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre dalla 9a alla 24esima posizione si sfidano in un turno dei play-off per completare gli abbinamenti. Le ultime otto classificate vengono eliminate direttamente dalla competizione. Ecco tutti gli scontri della prima giornata, con orari e broadcasting.

Giornata 1 – Martedì 16 settembre

La giornata 1 della fase campionato, e con essa la Champions League, si apre martedì 16 settembre. Sono 6 gli incontri in programma:

  • PSV Eindhoven – Union Saint Gilloise, prevista alle 18.45
  • Athletic Club – Arsenal, prevista alle 18.45
  • Juventus vs Borussia Dortmund, prevista alle 21.00
  • Real Madrid vs Marseille, prevista alle 21.00
  • Benfica vs Qarabağ, prevista alle 21.00
  • Tottenham vs Villarreal, prevista alle 21.00

Giornata 1 – Mercoledì 17 settembre

Si prosegue mercoledì 17 settembre, data in cui scenderanno in campo ben due italiane, l’Inter e l’Atalanta. Questo il calendario:

  • Olympiacos vs Pafos, prevista alle 18.45
  • Slavia Praha vs Bodø/Glimt, prevista alle 18.45
  • Ajax vs Inter, prevista alle 21.00
  • Bayern München vs Chelsea, prevista alle 21.00
  • Liverpool vs Atlético de Madrid, prevista alle 21.00
  • Paris Saint‑Germain vs Atalanta, prevista alle 21.00

Giornata 1 – Giovedì 18 settembre 2025

Infine, la prima giornata della Champions League 2025/2026 si concluderà il 18 settembre con le ultime 6 partite in programma. Anche in questa data scenderà in campo un’italiana: si tratta dei campioni della Serie A in carica, il Napoli di Antonio Conte. Queste sono le partite:

  • Club Brugge vs Monaco, prevista alle 18.45
  • Copenhagen vs Leverkusen, prevista alle 18.45
  • Frankfurt vs Galatasaray, prevista alle 21.00
  • Manchester City vs Napoli, prevista alle 21.00
  • Newcastle United vs Barcelona, prevista alle 21.00
  • Sporting CP vs Kairat Almaty, prevista alle 21.00

Dove vedere le Champions League 2025/2026

Nel corso degli anni sono aumentati gli enti che si occupano di trasmettere le partite della Champions, e questo ha mandato in confusione molti appassionati e utenti. Facciamo un po’ di ordine per capire dove si possono vedere i match della coppa europea più amata:

  • Partiamo da Sky, che detiene una grossa fetta della torta. La piattaforma a pagamento trasmetterà infatti 185 delle 203 partite previste dal calendario, praticamente la totalità. Se intendete sottoscrivere un abbonamento per vedere i match europei, dunque, questa è la scelta più accreditata. C’è anche l’opzione streaming con le app Now e SkyGo, per poter vedere i match su qualsiasi device.
  • Le 18 partite che rimangono fuori da questo conteggio saranno trasmesse da Amazon Prime, che offre un’alternativa più limitata ma anche molto meno costosa: se siete già abbonati, infatti, non dovrete pagare nessun costo aggiuntivo. Amazon trasmette la miglior partita del mercoledì, che può essere un big match di prestigio o una partita di una delle quattro italiane in gioco.
  • Infine, la programmazione in chiaro, che come immaginerete è piuttosto scarna. Una partita a settimana, comunque, sarà visibile sul canale satellitare TV8.

Per quanto riguarda la prima giornata, ecco la suddivisione delle italiane in campo: Juventus vs Borussia Dortmund, Manchester City vs Napoli e Paris Saint‑Germain vs Atalanta saranno coperte da Sky Sport, mentre Ajax – Inter sarà disponibile su Amazon Prime Video.

Leggi anche

Argomenti

Bonus
Fino a 3.000€

T&C sul sito planetwin365.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 3.050€ di bonus

T&C sul sito goldbet.it

VAI AL SITO
Bonus
100% primo deposito fino a 2.550€

T&C sul sito lottomatica.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 1.024€

T&C sul sito snai.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 10.800€

T&C sul sito sisal.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 500€

T&C sul sito leovegas.it

VAI AL SITO
Bonus
Fino a 50€

T&C su netbet.it

VAI AL SITO

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO