Più ci avviciniamo a luglio, più il calciomercato si infiamma: non è solo una mera questione di temperature, ma anche e soprattutto di date. Il 1° luglio, infatti, le proverbiali “porte” si apriranno, dando via a una lunghissima serie di trattative che finiranno inevitabilmente per stravolgere i prossimi campionati, serie A compresa.

Tra le tante operazioni che si apriranno, c’è anche quella che dovrebbe portare Maxim De Cuyper in Italia: forse non in molti conoscono questo profilo, ma gli appassionati del campionato belga sanno bene che si tratta di un talento che potrebbe dire la sua sin da subito. Le due destinazioni possibili sembrano essere il Milan, attualmente alla ricerca di un possibile sostituto per Theo Hernandez, e la Roma, che inizia a muovere i primi passi per la nuova era Gasperini.

Chi è Maxim De Cuyper?

Premessa: nel panorama calcistico contemporaneo, che come sappiamo è caratterizzato da ritmi elevati e da un gioco sempre più rapido, essere versatili rappresenta una qualità imprescindibile per un calciatore di alto livello, sopratutto per un terzino. Ed è in questo contesto che emerge la figura di Maxim De Cuyper, talentuoso difensore belga che sta consolidando la propria reputazione come uno dei prospetti più interessanti e promettenti del calcio europeo.

Nato il 22 dicembre del 2000 a Bruges, Maxime De Cuyper ha mosso i primi passi nel mondo del calcio attraverso i settori giovanili della sua città, di cui ha attraversato ogni categoria: sin da subito mostra una predisposizione naturale sia per gli aspetti prettamente difensivi del gioco sia per la comprensione tattica di ciò che gli accade intorno. È protagonista di un percorso formativo caratterizzato da crescita graduale ma costante, assumendo così un ruolo da protagonista nel Club Brugge.

Come gioca?

La formazione calcistica di De Cuyper si basa sui principi della scuola belga, nota soprattutto per la formare giocatori tecnicamente raffinati e tatticamente intelligenti: in Italia, l’esempio migliore è Charles De Kateleare, che dopo un inizio difficile al Milan è esploso sotto Gian Piero Gasperini. Questo background ha permesso a De Cuyper di acquisire una notevole visione del gioco, forse il suo principale punto di forza.

Ciò che rende Maxim De Cuyper un calciatore particolarmente appetibile sul mercato è la sua straordinaria duttilità tattica: sebbene sia naturalmente un terzino sinistro, ruolo in cui esprime al meglio le sue qualità, De Cuyper sa anche giocatore come centrale o esterno di centrocampo. Come difensore centrale, il belga sa sfruttare intelligenza posizionale e la capacità di lettura del gioco per organizzare la linea difensiva, mentre come esterno di centrocampo può mettere a frutto la sua spinta offensiva e la precisione nei cross. Una poliedricità che rappresenta un valore aggiunto notevole.

Il profilo tecnico di De Cuyper

Maxim De Cuyper offre una straordinaria solidità difensiva, costruita su basi tecniche e mentali estremamente solide. Il difensore belga è un marcatore attento e metodico, capace di mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti di gioco: nei duelli individuali si dimostra difficile da superare, grazie a una combinazione di aggressività, tempismo e capacità di leggere il gioco e le intenzioni avversarie.

De Cuyper rappresenta il perfetto terzino moderno, molto propositivo in fase offensiva: la sua capacità di spinta è infatti una una componente strutturale del gioco, che si origina da una condizione fisica eccellente. È inoltre in grado di proporsi in sovrapposizioni molto pericolose grazie a timing e velocità di esecuzione. Sa controllare la palla in maniera sicura, gestire il possesso e impostare dalla fascia, capendo di volta in volta quale sia la soluzione migliore per far salire la squadra, sfoggiando all’occorrenza grande precisione nei passaggi sia a corto che a lungo ragione. De Cuyper, poi, brilla per la capacità di leggere lo sviluppo delle azioni, di anticipare i movimenti degli avversari e di posizionarsi correttamente in ogni fase del gioco, scegliendo il momento giusto per l’anticipo.

L’evoluzione mostrata da Maxim De Cuyper nel corso delle ultime stagioni lascia presagire margini di miglioramento ancora considerevoli. La giovane età, unita alla solidità delle basi tecniche e tattiche già acquisite, rappresenta la premessa ideale per una crescita che potrebbe renderlo già uno degli elementi di punta della nostra Serie A, vedremo se al Milan o alla Roma.