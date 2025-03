Calcio Femminile: pronostico Roma-Inter e statistiche per la Poule Scudetto

Roma e Inter si preparano a darsi battaglia in un match cruciale della Serie A Femminile. Allo Stadio delle Tre Fontane, le due formazioni si sfideranno per la seconda giornata della Poule Scudetto. Con una differenza di soli tre punti in classifica, entrambe le squadre puntano a consolidare la loro posizione in ottica qualificazione alla Women’s Champions League.

Statistiche di Roma e Inter: equilibrio in campo

La partita di domenica 9 marzo 2025 alle 12:30 vedrà scendere in campo due formazioni pronte a dare il massimo. La classifica vede le nerazzurre in seconda posizione, seguite da vicino dalle giallorosse, campionesse in carica, al terzo posto. La sfida riveste un’importanza strategica per entrambe, dato che il secondo posto garantisce un turno di qualificazione in meno alla Women’s Champions League.

La Roma Femminile, d'altro canto, ha mostrato un attacco più prolifico, sebbene di poco superiore a quello delle nerazzurre.

Le due squadre sono separate da soli tre punti, rendendo il match ancor più avvincente e aperto a qualsiasi risultato.

Il pronostico per il confronto vede un possibile pareggio 1-1, dato l’equilibrio tra le forze in campo e la posta in gioco per entrambe le formazioni. Le quote attuali riflettono questa incertezza, con la vittoria in bilico tra le due contendenti.

Le partite della Serie A Femminile sono trasmesse in esclusiva su DAZN, il che significa che gli appassionati possono seguire l’incontro attraverso vari dispositivi, inclusi smart TV, smartphone e tablet.

La sfida tra Roma e Inter promette di essere un evento da non perdere, con entrambe le squadre determinate a mantenere il passo verso il secondo posto. I pronostici indicano un equilibrio di forze, con una particolare attenzione alla difesa delle nerazzurre e all’attacco delle giallorosse.

