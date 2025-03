Calcio femminile: pronostico Milan-Juventus

Milan e Juventus si incontreranno oggi nella seconda giornata della Poule Scudetto della Serie A Femminile. Attese alle 18:00 al Centro Sportivo Peppino Vismara, le due squadre si affronteranno in una sfida che promette spettacolo e intense emozioni. La Juventus, in corsa per lo Scudetto, si presenta con un vantaggio di dieci punti sulla seconda in classifica, mentre il Milan, pur in difficoltà, cercherà di sfruttare al massimo le sue capacità su palla inattiva, statisticamente uno dei suoi punti di forza.

Statistiche e pronostici del match

Mentre la Juventus si distingue per la sua efficacia nei cross e nei gol di testa, con una percentuale di successo del 27.5% nei traversoni e 10 gol di testa (seconda solo al Lione in Europa), il Milan si affida alla sua abilità nelle palle inattive, avendo segnato il 40% dei suoi gol in queste situazioni. Tuttavia, la sfida appare ardua per il Milan che ha incassato 12 gol nei primi 30 minuti di gioco, un momento del match in cui la Juventus è particolarmente prolifica con 19 reti.

Tra le protagoniste attese, spicca Cristiana Girelli della Juventus, già autrice di una tripletta contro il Milan nel 6-0 del 9 febbraio scorso. Con 16 gol in questa Serie A, Girelli è tra le migliori d’Europa insieme a Ewa Pajor. Sul fronte opposto, il Milan conta sulle prestazioni di Evelyn Ijeh, sebbene finora l’attaccante non sia riuscita a segnare contro la Juventus. La difesa del Milan, guidata dall’ex bianconera Laura Giuliani, sarà messa a dura prova dalla potenza offensiva juventina.

Nel complesso, il pronostico favorisce la Juventus, forte di un’organizzazione difensiva solida e un attacco letale, ma il calcio è imprevedibile e il Milan potrebbe riservare sorprese, specialmente sfruttando le palle inattive, un punto debole della difesa avversaria.

In conclusione, l'incontro tra Milan e Juventus promette di essere un'altra emozionante pagina della Serie A Femminile. Le quote di scommessa vedono la Juventus favorita, ma il Milan potrebbe sorprendere, soprattutto grazie alla sua efficacia nelle palle inattive.