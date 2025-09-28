Home | Cagliari, l’infortunio di Belotti è grave: lesione al crociato sinistro, incerti i tempi di recupero

Le sensazioni negative emerse già al termine della sfida contro l’Inter hanno trovato conferma questa mattina. Andrea Belotti, uscito malconcio durante un’azione offensiva, ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’attaccante del Cagliari sarà quindi costretto a un lungo stop, che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi.

Forza Andrea, la cresta si alzerà ancora, siamo tutti con te ❤️💙 pic.twitter.com/HbH1RgJLTS — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 28, 2025

Il club rossoblù ha diffuso una nota ufficiale:

“A seguito dell’infortunio riportato ieri in gara, Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche”.

Un duro colpo per il giocatore e per il Cagliari

L’infortunio rappresenta una doccia fredda per il “Gallo”, protagonista di un avvio di stagione positivo nella sua nuova esperienza in Sardegna. Ora, però, lo attende un percorso lungo e complesso di recupero.

Le prime avvisaglie erano arrivate già al termine della gara contro l’Inter. Il tecnico Fabio Pisacane, parlando a caldo, aveva dichiarato:

“Piano piano, parlando con il ragazzo, abbiamo capito che le sensazioni non sono positive”.

Parole che purtroppo hanno trovato conferma negli esami clinici.

I prossimi passi

Belotti dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti e a consulti specialistici prima di stabilire con precisione i tempi di recupero. È comunque certo che il Cagliari perderà uno dei suoi riferimenti offensivi per un periodo considerevole della stagione.

Leggi anche: