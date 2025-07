Brasileirao: pronostico ammoniti e statistiche Ceará-Botafogo

Il Brasileirao 2025 si avvia a chiudere la sua quindicesima giornata con una serie di partite cruciali che potrebbero influenzare le sorti delle squadre impegnate sia nella lotta per la salvezza sia per obiettivi più ambiziosi. In questa fase della stagione, l’attenzione degli appassionati si concentra anche su un aspetto spesso determinante: il rischio di ammonizione per alcuni giocatori chiave, fattore che può condizionare le scelte degli allenatori e, di conseguenza, le strategie delle squadre in campo.

Statistiche ammonizioni: Ceará, Botafogo e Sport Recife sotto i riflettori

La giornata si apre con la sfida tra il Ceará e l’Internacional a Porto Alegre, una partita che promette equilibrio e grande agonismo. Il Ceará, reduce da una sconfitta interna contro il Corinthians, cerca riscatto dopo aver già collezionato tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. L’attenzione è puntata su Fabiano, terzino destro dei bianconeri, tornato a giocare in Brasile da pochi mesi e già tra i più sanzionati del torneo con cinque cartellini gialli. La media dell’arbitro Davi de Oliveira Lacerda, protagonista del match, è di ben 5,4 cartellini per partita, un dato che potrebbe rendere la sfida ancora più tesa.

Fabiano ( Ceará ): 5 cartellini gialli, tra i più sanzionati del campionato.

( ): 5 cartellini gialli, tra i più sanzionati del campionato. Alexander Barboza ( Botafogo ): 4 gialli, media falli quasi 2 a partita.

( ): 4 gialli, media falli quasi 2 a partita. Christian Rivera (Sport Recife): media 2,4 falli a gara, secondo giocatore più falloso del torneo.

In serata sarà la volta del Botafogo, guidato dal neoallenatore Davide Ancelotti, chiamato a confermare la solidità difensiva dopo due partite senza subire reti. La sfida con lo Sport Recife vedrà protagonista anche Barboza, difensore centrale già ammonito quattro volte in stagione e con una media elevata di falli commessi. Sul fronte opposto, il mediano colombiano Rivera, ex Club Tijuana, si conferma tra i più fallosi del torneo, con il rischio di ricevere un’altra sanzione da parte degli arbitri.

Le quote offerte da alcuni operatori, come nel caso della combinazione “cartellino Duo” per Fabiano, Barboza e Rivera, raggiungono valori significativi, fino a 17,97 volte la posta. Questi dati sottolineano l’attenzione crescente verso il mercato delle ammonizioni, segmento sempre più seguito dagli appassionati.

La quindicesima giornata del Brasileirao si conferma quindi densa di tensioni e di possibili colpi di scena. Le statistiche individuali dei giocatori evidenziano i profili a rischio sanzione, fattore che potrebbe influenzare non solo il risultato delle partite ma anche le scelte degli scommettitori.

Per chi segue il mondo delle scommesse sportive, le quote sui cartellini propongono spunti di riflessione interessanti, specie in un turno caratterizzato da grande equilibrio.

