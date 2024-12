Home | Boxe, lutto tremendo: il campione del mondo muore a 35 anni, mistero sulle cause del decesso

Il mondo della boxe è stato sconvolto da una notizia terribile e del tutto inattesa. Come ha annunciato la famiglia in un post Paul Bamba, pugile americano di 35 anni campione del mondo nella categoria dei massimi leggeri, è morto improvvisamente pochi giorni dopo aver conquistato il titolo WBA Gold Cruiserweight, successo che gli aveva permesso di infrangere un record storico appartenente a Mike Tyson.

⚫ Boxe : décès à 35 ans de Paul Bamba après 14 victoires par KO en 2024. Le nouveau champion du monde avait défié le Youtubeur converti boxeur Jake Paul à un combat en 2025.

➡️ https://t.co/uSy6NlFhLS pic.twitter.com/WLMiynwN5Y — Le Parisien (@le_Parisien) December 28, 2024

La notizia, diffusa dalla famiglia e dal suo manager, ha lasciato sgomenti gli appassionati di boxe, ancora increduli di fronte alla perdita di un campione nel pieno della sua carriera. Lo scorso weekend, Bamba aveva conquistato il titolo mondiale WBA Gold dei 90 kg, sconfiggendo Rogelio Medina in un incontro memorabile.

Era stata la sua 14ª vittoria del 2024, un anno straordinario in cui aveva collezionato altrettanti Ko, stabilendo così un nuovo record. Solo pochi giorni prima della sua morte, il pugile aveva condiviso sui social un messaggio di gratitudine per i traguardi raggiunti: “In totale 14 Ko che si concludono con il titolo mondiale WBA GOLD cruiserweight. Sono fortunato ad avere la mia famiglia, la mia squadra e tutti i miei sostenitori ad affiancarmi lungo il cammino”.

Il giorno di Natale è stato l’ultimo che Bamba ha potuto trascorrere celebrando i suoi successi. Poco dopo, il suo corpo è stato ritrovato senza vita. La famiglia ha diffuso un comunicato che recita: “È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa dell’amato figlio, fratello, amico e campione di pugilato Paul Bamba, la cui luce e il cui amore hanno toccato innumerevoli vite”.

Boxe, la morte di Paul Bamba: mistero sulle cause

“Siamo addolorati per la sua scomparsa e chiediamo gentilmente privacy e comprensione in questo momento difficile mentre affrontiamo collettivamente il nostro dolore.” Ad oggi, le cause della morte rimangono sconosciute. Il silenzio delle autorità e l’assenza di dettagli specifici hanno alimentato il mistero attorno alla tragedia, lasciando spazio a speculazioni e domande da parte dei fan.

Paul Bamba sarà ricordato come un simbolo di determinazione e passione per la boxe. La sua improvvisa scomparsa è una perdita enorme per il mondo dello sport, che oggi piange un atleta capace di ispirare milioni di persone grazie alla sua dedizione e alla sua straordinaria carriera.

Leggi anche: