Bosnia-Cipro: pronostici e statistiche per il Mondiale

Bosnia e Cipro si preparano ad affrontarsi in una sfida cruciale per le qualificazioni al Mondiale 2026, un incontro che promette emozioni e colpi di scena. Le due squadre, inaspettatamente in testa al proprio girone, si daranno battaglia allo Stadio Bilino Polje di Zenica. Con entrambe le formazioni reduci da vittorie significative, il match si presenta come uno scontro diretto tra due squadre ambiziose.

Statistiche e Quote: Bosnia in Vantaggio

La Bosnia, dopo una vittoria sorprendente contro la Romania, punta a consolidare la sua posizione nel girone. Con Demirovic e Bazdar schierati in avanti, i padroni di casa hanno ottenuto un ottimo rendimento offensivo. Le quote attuali vedono la Bosnia favorita con valori tra 1.19 e 1.22 per la vittoria. Al contrario, il pareggio oscilla tra 4.50 e 5.50, mentre un successo cipriota è valutato tra 12.00 e 14.00.

Nel frattempo, Cipro, forte della sua vittoria iniziale contro San Marino, cercherà di sfruttare l’entusiasmo e la qualità di Kastanos, uno dei giocatori più talentuosi della rosa. Nonostante l’avversario di livello superiore, i ciprioti puntano a mettere in difficoltà la difesa bosniaca e strappare un risultato positivo.

Con quattro precedenti tra le due nazionali, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per ciascuna squadra. Entrambi i tecnici, Sergej Barbarez per la Bosnia e Akis Mantzios per Cipro, dispongono di formazioni competitive pronte a dare il massimo in campo.

La probabile formazione bosniaca prevede uno schema 4-4-2 con Vasilj tra i pali, supportato da una linea difensiva solida composta da Malic, Barisic, Radeljic e Kolasinac. A centrocampo, Gigovic, Sunjic, Tahirovic e Dedic sosterranno l’azione offensiva di Demirovic e Bazdar. Dall’altra parte, Cipro si schiererà con un 4-2-3-1, affidandosi a Pittas come terminale offensivo, con il supporto di giocatori creativi come Loizou e Sotiriou.

In sintesi, questa sfida promette spettacolo, con la Bosnia avvantaggiata ma non al sicuro da sorprese. Le quote riflettono il possibile dominio dei padroni di casa, ma il calcio, si sa, può sempre riservare sorprese.

