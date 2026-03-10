Il secondo turno di Indian Wells ha consegnato a Matteo Berrettini un verdetto amaro ma non inutile: stop in due set contro Alexander Zverev, con un 6-3 6-4 che fotografa una partita in cui l’azzurro non è riuscito a trovare continuità nei momenti chiave. L’uscita di scena pesa perché arriva in un torneo prestigioso e in una fase in cui ogni vittoria può costruire fiducia, classifica e certezze. Allo stesso tempo, la prestazione racconta anche altro: la distanza dai migliori oggi passa soprattutto dai dettagli, dalla gestione dei turni di risposta e dalla capacità di reggere lo scambio quando l’avversario alza intensità e profondità.

Per Berrettini non è stata una resa senza lotta: la sensazione, però, è che il match sia rimasto spesso dentro un binario deciso dal tedesco, più pulito nel timing e più solido nel comandare con il primo colpo dopo il servizio. Zverev, da parte sua, ha giocato una partita “da testa di serie”, riducendo i passaggi a vuoto e togliendo aria all’avversario con percentuali alte e scelte semplici. Risultato: pochi spiragli per rientrare davvero, e un incontro che si è deciso più su due o tre snodi per set che su una superiorità schiacciante in ogni scambio.

Una partita indirizzata dal servizio e dai turni di risposta

La chiave del confronto è stata la struttura stessa del tennis di entrambi: quando due giocatori fondano gran parte del proprio vantaggio sul servizio e sul primo colpo, diventa determinante chi riesce a leggere meglio la risposta e a trasformare pochi punti in break. Zverev ha interpretato la partita con lucidità: servizio solido, pochissimi regali e una gestione dei game “caldi” che ha impedito a Berrettini di prendere ritmo. Il punteggio 6-3 6-4 è lineare, ma dentro la linearità c’è una costante: ogni volta che l’azzurro provava ad alzare la pressione, il tedesco rispondeva con un turno di battuta ordinato o con una risposta profonda che rimetteva Berrettini sulla difensiva.

Per Berrettini, il servizio è rimasto un appiglio ma non un’arma sufficiente per dominare. Quando la prima entrava, l’azzurro ha avuto momenti di efficacia e ha cercato la combinazione classica: servizio esterno e chiusura con il dritto. Ma Zverev ha tolto progressivamente quella comfort zone, leggendo meglio le direzioni e rispondendo con traiettorie più cariche e centrali, utili a non concedere campo. È qui che si misura la differenza con i top: non basta “fare il proprio”, bisogna anche impedire all’altro di giocare la sua partita, e il tedesco ci è riuscito con un controllo quasi chirurgico delle geometrie.

Nei turni di risposta, Berrettini ha faticato a ottenere punti rapidi. Quando Zverev ha trovato percentuali alte, l’azzurro è stato costretto a iniziare lo scambio da posizioni scomode, spesso lontano dalla riga di fondo. E appena lo scambio si allungava, il tedesco ha mostrato più stabilità, soprattutto nel contenere e nel ribaltare l’inerzia con un’accelerazione improvvisa. La partita, così, è diventata un esercizio di pazienza per Berrettini: serviva restare attaccato al punteggio e sfruttare le rarissime occasioni, ma le finestre sono state poche e, quando sono arrivate, non sempre l’azzurro è riuscito a trasformarle.

Il risultato non va letto come una bocciatura totale, bensì come una fotografia di livello attuale: Berrettini ha idee chiare su cosa vuole fare, ma contro un avversario che sbaglia poco e che ti costringe a guadagnarti ogni punto, la percentuale di esecuzione deve salire. Indian Wells, con le sue condizioni spesso particolari, non perdona chi perde profondità o chi concede campo dopo la risposta: Zverev ha fatto esattamente il contrario, tenendo Berrettini in una zona grigia dove è difficile fare male con continuità.

Cosa lascia Indian Wells: punti da salvare e aspetti da ricostruire

Una sconfitta così, contro un giocatore di vertice, può lasciare due eredità opposte: frustrazione per non essere mai davvero entrati nel match, oppure indicazioni utili per rimettere ordine nel percorso. Per Berrettini, l’aspetto più incoraggiante è che il livello non è stato distante in assoluto: la distanza è stata nei dettagli che decidono i set. Ed è proprio da quei dettagli che passa la ricostruzione: risposta più incisiva, maggiore capacità di reggere lo scambio senza perdere campo e, soprattutto, una gestione più efficace dei punti sul 30 pari e sulle rare palle break, cioè quei momenti in cui contro i top devi capitalizzare perché non ti verranno concessi dieci tentativi.

Dal punto di vista tecnico-tattico, il match ha evidenziato una necessità: quando il piano “servizio + dritto” viene neutralizzato, serve un piano B immediato, non solo una soluzione estemporanea. Contro Zverev non è bastato cambiare ritmo a tratti: sarebbe servito spostare più spesso il tedesco, aprire il campo con variazioni e cercare di entrare nello scambio con una prima risposta più profonda o più aggressiva. È una questione di centimetri, ma nel tennis di alto livello i centimetri diventano metri. Se l’avversario ti costringe a colpire sempre un passo indietro, prima o poi l’errore o la palla corta arrivano.

Dal punto di vista mentale, la partita ha mostrato quanto sia difficile restare dentro l’incontro quando l’altro concede pochissimo. In questi casi, la tentazione è forzare per “recuperare” in fretta il break o per creare un turning point artificiale. Ma forzare contro un giocatore solido spesso significa alimentare il suo piano: lui continua a giocare semplice, tu alzi il rischio. Per Berrettini, la sfida è trovare una modalità più paziente ma non passiva: accettare che alcuni game saranno combattuti punto a punto, e che la pressione va costruita con continuità, anche attraverso piccoli segnali come risposte più profonde, seconde di servizio attaccate o discese a rete in momenti selezionati.

Infine c’è il tema più concreto: la stagione non aspetta e ogni torneo è un tassello. Indian Wells ha detto che il potenziale per stare stabilmente vicino ai migliori passa dalla capacità di replicare il proprio tennis anche quando le condizioni e l’avversario lo rendono scomodo. Non serve reinventarsi, ma serve aumentare la qualità media dei colpi “non vincenti”: quelle palle di transizione, quelle risposte che oggi tornano troppo spesso centrali e corte, quei dritti giocati in controllo che contro un top diventano inviti a prendere il comando. Se Berrettini riuscirà a migliorare proprio lì, allora sconfitte come questa potranno trasformarsi in tappe utili, invece che in muri contro cui sbattere.