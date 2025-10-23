Berrettini è tornato! Grande vittoria a Vienna dopo tre set durissimi

Dopo sei mesi di attesa, Matteo Berrettini torna a vincere due partite di fila, ritrovando il sorriso e soprattutto la fiducia nel suo tennis. A Vienna, in un match maratona da tre ore e venti minuti, il tennista romano ha battuto Cameron Norrie al termine di una sfida emozionante e piena di colpi di scena. Il punteggio finale, arrivato dopo due tiebreak e un terzo set risolutivo, ha certificato il ritorno di un giocatore che non ha mai smesso di lottare contro gli infortuni e la sfortuna.

Matteo Berrettini: “Mi voglio godere questa vittoria, ho giocato a un livello molto alto” – https://t.co/n3MvSJTr82 — OA SPORT (@OA_Sport) October 23, 2025

Berrettini aveva un match point nel secondo set, ma l’ha mancato e ha dovuto ricominciare da capo. Una prova di resistenza e maturità, chiusa nel nono game del parziale decisivo, quando due errori di Norrie hanno permesso a Matteo di centrare il break che gli ha aperto la strada verso la vittoria. Dopo aver salvato la prima palla, l’inglese non ha potuto nulla sul punto successivo: Berrettini ha reagito da campione, chiudendo con autorità davanti a un pubblico entusiasta.

La vittoria non vale solo un quarto di finale: vale un segnale forte per Filippo Volandri e per tutta la squadra azzurra in vista della Coppa Davis di Bologna. “The Hammer” sembra di nuovo sé stesso, determinato e competitivo. Da aprile non riusciva a infilare due successi consecutivi, ma stavolta il suo tennis ha mostrato solidità e cuore.

Nel primo set, dopo un avvio in salita e un break di svantaggio, Berrettini ha rimontato e vinto al tiebreak con un ace finale sul punteggio di 8-6. Il secondo parziale è stato un duello di servizi, senza palle break, risolto ancora al tiebreak: Norrie ha annullato un match point e allungato la battaglia. Nel terzo, invece, Matteo ha ritrovato la calma e la lucidità dei giorni migliori, colpendo con potenza e controllo fino al successo.

Nei quarti di finale, Berrettini troverà Alex de Minaur, che ha ritrovato buone sensazioni dopo alcuni problemi fisici. I precedenti sorridono all’italiano: 3-1 per lui, compreso l’ultimo vinto a Miami nella scorsa primavera. Una sfida che promette intensità e che rappresenta un altro banco di prova verso il pieno ritorno ai vertici.

In caso di vittoria, Matteo potrebbe sognare un derby di semifinale con Musetti, chiudendo così nel migliore dei modi una stagione che l’ha messo a dura prova. Intanto, la maratona di Vienna – la terza più lunga della sua carriera in un match al meglio dei tre set – è un segnale incoraggiante: Berrettini è tornato, e se il fisico reggerà per l’Italia è una grande notizia.

Leggi anche: