Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo spesso non concede tempo per prendere fiato. È il contesto in cui si muove Matteo Berrettini, che ha staccato il pass per il secondo turno grazie al ritiro di Roberto Bautista Agut quando il match era ancora nella sua fase iniziale, con l’italiano avanti 4-0 nel primo set. Un passaggio del turno che, sulla carta, vale quanto una vittoria piena: punti, continuità, soprattutto la possibilità di restare nel cuore del torneo. Ma sul piano tecnico lascia inevitabilmente una sensazione di incompiuto, perché toglie minuti preziosi sulla terra e non offre indicazioni definitive sul livello reale raggiunto.

Il calendario, però, non aspetta: la prossima sfida è già una di quelle che pesano, perché dall’altra parte c’è Daniil Medvedev. Un avversario che per caratteristiche, storia recente e qualità complessiva porta il confronto su un terreno diverso: più tattico, più mentale, più “da partita vera”, dove non basta l’inerzia di un buon avvio. Monte-Carlo, in questi giorni, sta raccontando una verità semplice: la stagione sulla terra si apre con una serie di test immediati, e per Berrettini il secondo turno diventa subito un esame di spessore.

Un match spezzato sul nascere e una qualificazione che lascia domande aperte

L’epilogo del confronto con Bautista Agut è arrivato troppo presto per costruire una narrazione completa del match. Berrettini aveva cominciato nel modo migliore possibile: aggressivo, ordinato, capace di mettere pressione fin dalle prime battute e di indirizzare rapidamente il parziale. Il punteggio di 4-0, maturato in pochi game, descrive un avvio in cui l’azzurro era riuscito a imporre intensità e ritmo, approfittando anche di un avversario che faticava a trovare le misure.

Poi, però, la partita ha cambiato natura: lo spagnolo ha manifestato un problema fisico, ha richiesto l’intervento del fisioterapista e, dopo un tentativo di riprendere, ha scelto di fermarsi. La conseguenza è chiara: Berrettini avanza, ma lo fa senza poter “chiudere” davvero il match con una gestione completa dei momenti chiave. E questo, a Monte-Carlo, non è un dettaglio. La terra battuta è la superficie in cui l’automatismo della competizione conta più che altrove: servono minuti nelle gambe, abitudine allo scambio, capacità di lavorare il punto anche quando il colpo risolutivo non arriva subito.

Per un giocatore che sta cercando continuità e sensazioni, la qualificazione ottenuta tramite ritiro è un vantaggio pratico, ma allo stesso tempo un’occasione parzialmente mancata sul piano della costruzione. Berrettini si ritrova così a dover “portare in campo” al turno successivo ciò che il primo match non ha potuto restituire: conferme tecniche solide, risposte nelle situazioni di pressione, letture tattiche prolungate. In altre parole, il passaggio del turno non basta da solo a dire dove sia davvero il suo tennis in questa fase della stagione.

È anche per questo che Monte-Carlo diventa un appuntamento delicato: il torneo non è soltanto un evento prestigioso, è uno snodo della primavera, un primo grande termometro della terra europea. E quando il tabellone ti mette di fronte a un avversario come Medvedev subito dopo un match interrotto, la sfida assume un valore doppio: contano il risultato e contano le indicazioni che emergono dal modo in cui lo si cerca.

@skysport Matteo Berrettini avanza a Monte-Carlo: Bautista si ritira dopo 4 game ❌ #SkySport #SkyTennis #Berrettini #RolexMonteCarloMasters ♬ suono originale – Sky Sport

La sfida con Medvedev: ritmo, geometrie e gestione emotiva sulla terra

Affrontare Daniil Medvedev sulla terra significa accettare un confronto che raramente si risolve in pochi scambi. Il russo, per caratteristiche, tende a trasformare la partita in una questione di geometrie e pazienza: profondità, traiettorie cariche, capacità di togliere tempo senza per forza cercare il vincente immediato. È un tipo di tennis che spesso costringe l’avversario a ripetere il gesto, a prendersi rischi “calcolati”, a non perdere lucidità quando il piano A non produce subito vantaggi. Sulla terra, tutto questo si amplifica: la palla torna indietro più spesso, i punti si allungano, e l’aspetto mentale diventa un filo costante tra un game e l’altro.

Per Berrettini la chiave passa da un equilibrio sottile. Da un lato c’è l’identità del suo gioco: servizio e diritto come fondamenta, ricerca dell’iniziativa, capacità di comandare quando riesce a entrare bene con la prima e a spingere col colpo più pesante. Dall’altro lato, c’è la necessità di non rendere la partita “monotona”, perché Medvedev è uno di quelli che si alimentano di pattern ripetitivi: se capisce dove finisce il tuo colpo e con quale frequenza lo giochi, tende a costruire una risposta sempre più chirurgica.

In un contesto del genere, diventa fondamentale la qualità della prima palla e, soprattutto, la scelta delle soluzioni successive. Non basta servire forte: serve servire con uno scopo, aprire il campo, anticipare la direzione del punto. E, quando lo scambio parte, Berrettini deve trovare un modo per alternare: accelerazioni e momenti di costruzione, variazioni di altezza, cambi lungolinea che non siano solo “tentativi” ma scelte sostenibili. La terra di Monte-Carlo è una delle più particolari del circuito: lenta, spesso umida, capace di premiare chi sa scivolare e difendere, ma anche chi riesce a prendere campo con decisione. È qui che il confronto con Medvedev diventa un laboratorio tattico.

C’è poi un aspetto di gestione emotiva che pesa: arrivare al turno con il russo dopo un match finito in anticipo significa anche dover entrare subito “a regime”, senza aver attraversato la fatica reale del primo round. Medvedev, invece, ha il tipo di tennis che ti costringe a mettere ordine nelle idee. Berrettini dovrà evitare di farsi trascinare in una partita di sola frustrazione, dove ogni scambio lungo diventa un segnale negativo. Al contrario, la lettura deve essere opposta: ogni punto lavorato è un investimento, ogni game giocato con disciplina è un mattoncino. Se il match si allunga, la sfida si sposta su chi regge meglio la ripetizione e chi resta più lucido nei momenti in cui il punteggio sembra bloccato.

Perché Monte-Carlo può pesare più del singolo turno

Questo secondo turno non è soltanto un passaggio del tabellone: è un punto di osservazione per capire cosa può diventare la stagione di Matteo Berrettini sulla terra. Monte-Carlo, infatti, è spesso un torneo che “spiega” molte cose senza dirle apertamente: chi arriva preparato, chi sta cercando ritmo, chi è già pronto a fare strada nelle settimane successive. Per un giocatore che ha bisogno di continuità, ogni match contro un top player è un’occasione che va oltre la partita stessa: serve per misurare la solidità dei colpi, la capacità di restare dentro il piano tattico, la risposta fisica ai momenti di pressione.

Il ritiro di Bautista Agut ha dato a Berrettini un vantaggio concreto: minore dispendio energetico e la possibilità di arrivare più fresco al turno successivo. Ma allo stesso tempo ha tolto quel “test intermedio” che spesso aiuta: vincere gestendo, affrontare un momento delicato, chiudere un set senza sbavature. Ora il salto di difficoltà è immediato. E proprio per questo la partita con Daniil Medvedev può produrre segnali importanti anche in caso di risultato negativo, a patto che il match venga giocato con un’identità chiara e con una qualità stabile.

In questo tipo di tornei, la differenza tra chi passa e chi esce non è sempre un colpo in più. A volte è una scelta migliore nei punti chiave, una seconda palla più coraggiosa, una risposta più profonda nei momenti in cui il servizio non aiuta. Berrettini dovrà portare in campo una versione completa: aggressiva, sì, ma anche lucida. Perché contro Medvedev la fretta si paga, mentre la pressione costruita con pazienza può diventare un’arma.

Il valore aggiunto, se la partita dovesse girare dalla sua parte, sarebbe enorme: significherebbe battere un avversario di primissimo livello e prendersi spazio in un torneo che spesso segna l’inizio vero della stagione sul rosso. Ma anche senza spingersi fino alle grandi proiezioni, il punto è un altro: Monte-Carlo sta già chiedendo a Berrettini di dimostrare, in tempi rapidissimi, che la sua traiettoria non è fatta di episodi, ma di progressione. E il match con Medvedev, per intensità e complessità, è esattamente il tipo di sfida che può trasformare un “passaggio del turno” in un messaggio per tutta la primavera.