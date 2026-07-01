Ci sono partite che non si limitano a spostare un giocatore da un turno all’altro: riscrivono la percezione di una settimana, cambiano l’inerzia emotiva di un torneo e ridanno peso a una candidatura. A Wimbledon 2026, Matteo Berrettini ha firmato una di quelle maratone che restano attaccate addosso, chi le gioca e chi le guarda. Quattro set tutti al tie-break, oltre quattro ore di scambi, di servizi che decidono tutto e di nervi messi alla prova punto dopo punto: un successo che vale molto più di una riga nel tabellone, perché arriva sull’erba, nel luogo dove l’italiano ha già dimostrato di saper toccare l’eccellenza.

Il confronto aveva un sapore particolare anche per il nome dall’altra parte della rete: Stan Wawrinka, campione abituato alle notti lunghe e alle battaglie di prestigio. Proprio per questo la vittoria di Berrettini assume un doppio significato: è una conferma tecnica (la qualità del tennis “da prato” non è un ricordo) e insieme un segnale di solidità mentale, perché rimanere lucidi dentro quattro tie-break significa saper scegliere i momenti, accettare l’errore e ripartire senza scollarsi. In una prima settimana in cui spesso si decide più per dettagli che per dominio, un match così è già una dichiarazione d’intenti.

Una maratona di tie-break che misura servizio, coraggio e pazienza

La fotografia del match è impressionante nella sua semplicità: quattro set, quattro tie-break, un equilibrio costante che non si è mai spezzato davvero. Berrettini ha ribaltato la partita dopo aver perso il primo parziale al gioco decisivo, imponendosi poi negli altri tre set sempre sul filo: 6-7, 7-6, 7-6, 7-6. Il secondo tie-break, in particolare, è stato una prova di resistenza mentale quasi crudele, chiuso soltanto dopo una lunghissima serie di punti giocati con la tensione che sale a ogni servizio, a ogni seconda, a ogni risposta che rimbalza bassa sull’erba. È in questi snodi che si vede chi riesce a stare dentro la partita senza farsi trascinare dall’ansia del “tutto o niente”.

Su questa superficie, il servizio è un amplificatore: se funziona, ti protegge; se ti tradisce, ti espone subito. Berrettini ha costruito gran parte della sua identità agonistica proprio su questo: prime potenti, traiettorie esterne che aprono il campo e la capacità di chiudere con il dritto quando arriva la palla “giusta”. Ma contro un avversario esperto come Wawrinka, non basta tirare forte: serve saper leggere i momenti, alternare, non diventare prevedibili. L’equilibrio prolungato racconta che entrambi hanno trovato lunghi tratti di rendimento alto al servizio e che, nei game in risposta, ciascuno ha dovuto accontentarsi di pochi spiragli. L’erba, in questi casi, non perdona: una risposta di mezzo metro fuori può cambiare la sensazione di un set, un rovescio bloccato in rete può trasformare un vantaggio in una rincorsa.

La partita si è trasformata così in una sfida di lucidità: gestire la fatica, non innervosirsi quando il punto “sporco” va all’altro, e soprattutto arrivare al tie-break con l’idea chiara di cosa fare sui primi due colpi. Nel gioco decisivo, infatti, conta più che altrove la qualità della scelta: servire dove si è più sicuri, attaccare quando si è davvero in controllo, accettare lo scambio solo se si ha la gamba per sostenerlo. Berrettini, set dopo set, ha dato l’impressione di crescere: non tanto nella potenza, quanto nella precisione delle decisioni. E quando un match scivola verso le quattro ore, quel tipo di precisione vale oro.

Per Wimbledon 2026 è anche un promemoria su quanto l’erba sia un test specifico: qui non vince sempre chi scambia meglio, ma chi regge le poche occasioni che arrivano. Quattro tie-break di fila non sono solo spettacolo: sono un esame di maturità, perché obbligano a convivere con l’idea che il set possa dipendere da due punti, forse da uno. Berrettini l’ha accettato, l’ha attraversato e ne è uscito con un successo che, per peso emotivo, somiglia a un piccolo “torneo nel torneo”.

@skysport Matteo Berrettini RESISTE a Stan Wawrinka e chiude in 4 set dopo altrettanti tie-break: bell'abbraccio tra i due a rete 🫂 #SkySport #SkyTennis #Berrettini #Wimbledon ♬ suono originale – Sky Sport

Che cosa cambia per Berrettini

Vincere così, a Londra, ha un effetto immediato: restituisce a Berrettini una sensazione di appartenenza. Wimbledon non è un torneo qualsiasi per lui: è il posto dove la sua combinazione di servizio, dritto e attitudine offensiva trova la traduzione più naturale. Proprio per questo, ogni successo qui non è soltanto “un turno passato”, ma un richiamo alla sua versione migliore, quella che sull’erba sa diventare molto difficile da contenere. Un match di oltre quattro ore, inoltre, non è solo un segnale: è un investimento. Ti lascia addosso fatica, certo, ma ti consegna anche la consapevolezza di poter stare in campo contro la pressione e contro il tempo, senza perdere il filo.

Il punto chiave è l’identità. Nel tennis moderno, in particolare negli Slam, spesso la differenza tra una corsa che si spegne presto e una che prende quota sta nella capacità di riconoscersi nei momenti complicati. Qui Berrettini ha vinto senza dominare, e questo è significativo: sull’erba non sempre puoi “strappare” e andartene, perché i set scorrono veloci, i game di servizio si sommano e ti ritrovi al tie-break quasi senza accorgertene. In queste condizioni, la qualità del piano partita conta quanto l’esecuzione. L’italiano ha mostrato di saper stare dentro la logica dell’erba: proteggere i propri turni, cercare pressione in risposta senza scoprirsi, farsi trovare pronto quando arriva il mini-break o quando bisogna annullare un set point.

Da qui in avanti, la prospettiva cambia su due livelli. Il primo è interno: dopo una partita così, la convinzione cresce perché non è basata su sensazioni, ma su prove concrete. Sei passato attraverso quattro tie-break e ne hai vinti tre; hai gestito un tie-break lunghissimo senza crollare; hai tenuto la barra dritta quando il match poteva girare con un solo errore. Questo tipo di fiducia si porta dietro nel torneo e spesso fa la differenza nelle partite “sporche”, quelle in cui non hai il timing perfetto o in cui il vento cambia lancia dopo lancia.

Il secondo livello è esterno, ed è il messaggio al tabellone: su questa superficie, affrontare Berrettini significa quasi sempre dover accettare che i set possano diventare stretti e che il margine d’errore sarà minimo. Se l’italiano continua a mettere in campo percentuali alte di prime e a trovare continuità con il dritto nei momenti che contano, diventa un avversario scomodo per chiunque, perché sull’erba la partita si accorcia e la qualità dei “punti chiave” pesa più della somma degli scambi.

C’è poi un aspetto simbolico che non va ignorato: battere un nome come Wawrinka in un incontro così tirato significa anche saper reggere l’aura dell’avversario, la sua storia, la sua capacità di alzare il livello nei momenti caldi. Non serve che il match venga etichettato come “addio” o “ultima” di qualcuno per capire che in campo c’era un carico emotivo particolare. Berrettini ne è uscito con la partita in tasca e con un credito di fiducia che, a Wimbledon, vale spesso quanto un set di vantaggio.

L’erba di Londra come laboratorio

La maratona tra Berrettini e Wawrinka racconta molto anche di Wimbledon 2026, soprattutto del modo in cui le partite possono diventare imprevedibili senza bisogno di colpi di scena clamorosi. Sull’erba, l’imprevedibilità non arriva sempre dagli upset fragorosi: spesso nasce dall’equilibrio. Un set che scivola al tie-break significa che un giocatore può essere “quasi” perfetto e non bastare; significa che i break possono essere rari e che, quando arrivano, non sono sempre definitivi. In questo contesto, la lucidità tattica diventa un’arma.

Il laboratorio dell’erba mette sotto una lente tre fattori: la gestione dei turni di battuta, la qualità della risposta e la scelta delle traiettorie nei punti importanti. Nel match, la battuta è stata un salvagente costante, ma non è stata l’unica chiave. Nei tie-break, infatti, la risposta torna improvvisamente centrale: basta una risposta profonda, un blocco ben piazzato o un’intuizione sulla seconda per far saltare l’equilibrio. Per questo i tie-break premiano chi sa rimanere presente sul punto, senza giocare “di memoria”.

Un altro dettaglio che Wimbledon esalta è l’attacco ragionato. L’erba ti invita ad andare avanti, ma punisce l’attacco sbagliato: se sali senza aver aperto il campo, ti esponi al passante; se cerchi il vincente troppo presto, rischi l’errore gratuito. Berrettini, nel corso della partita, ha alternato momenti di aggressione e fasi di costruzione più paziente, come se stesse calibrando il rischio in base alla situazione. È un segnale importante, perché il tennis sull’erba non è più soltanto “servizio e volée”: è una miscela di potenza e selezione, di aggressività e autocontrollo.

Infine, c’è l’aspetto fisico-mentale: quattro ore e più su erba sembrano diverse rispetto a quattro ore su terra o cemento. Gli scambi possono essere più brevi, ma la tensione è continua. Ogni game si gioca su pochi punti ad alta pressione e questo consuma energie nervose enormi. Uscirne vincitore significa aver gestito l’adrenalina senza bruciarsi, aver trovato pause mentali nei cambi campo e aver mantenuto routine efficaci tra un punto e l’altro. È anche questo che rende una partita così un evento: non perché “spettacolare” in senso generico, ma perché mette a nudo l’essenza di Wimbledon, dove spesso la differenza sta nel non tremare quando tutti, inevitabilmente, tremano.

Per il torneo, un match del genere è un segnale: la prima settimana può essere un campo minato non solo per i favoriti, ma per chiunque incontri un avversario capace di tenere il servizio e trascinare la partita sul filo. E per Berrettini è un promemoria potente: quando l’erba porta la partita nei dettagli, lui ha gli strumenti per viverci bene. E a Wimbledon 2026, questa è già una notizia che pesa.