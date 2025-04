Belluno e Gioia del Colle: analisi e pronostici playoff

Belluno Volley e Joy Volley si preparano a un’emozionante sfida nella semifinale playoff di Serie A3 Credem Banca. Dopo una convincente vittoria nella prima gara, i “rinoceronti”, come amano definirsi, sono pronti a chiudere la serie. Tuttavia, il PalaCapurso di Gioia del Colle promette di essere un vero fortino per i padroni di casa, desiderosi di riscattarsi e riaprire i giochi. L’incontro, cruciale per entrambe le squadre, si prospetta avvincente e carico di tensione agonistica.

Statistiche e pronostici di Belluno Volley

La squadra veneta, allenata da Marco Marzola, ha dimostrato una forma smagliante nel primo match, vinto in tre set alla VHV Arena. Forte di un collettivo ben rodato e di singoli pronti a fare la differenza, come Riccardo Mian e Gianluca Loglisci, il Belluno Volley è intenzionato a replicare il successo. L’allenatore Marzola ha sottolineato l’importanza di mantenere un approccio aggressivo, specialmente in fase difensiva, e di migliorare la qualità della battuta dai 9 metri.

Un dato interessante riguarda proprio Mian e Loglisci: il primo è a soli 5 punti dal raggiungere quota 300 in stagione, mentre il secondo è a un passo dai 1200 in carriera. Questi numeri, oltre a rappresentare traguardi personali significativi, potrebbero rivelarsi decisivi nell’economia della partita.

Dal canto loro, i tifosi di Gioia del Colle sono pronti a sostenere calorosamente i propri beniamini, creando un’atmosfera infuocata. L’entusiasmo del pubblico locale, però, non deve distogliere la concentrazione del Belluno Volley, che dovrà affrontare la sfida con determinazione e lucidità.

La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Simone Fontini di Aprilia e Alberto Dell’Orso di Pescara. La partita sarà visibile in streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Italiana, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire l’incontro da diversi angoli del paese.

In conclusione, il match tra Belluno Volley e Joy Volley rappresenta una tappa cruciale nei playoff. La squadra veneta punta a chiudere la serie, sfruttando il momento positivo e la qualità del gioco espresso finora. Le quote delle scommesse vedono favoriti i “rinoceronti”, ma il fattore campo potrebbe riservare sorprese.

Belluno Volley saprà mantenere il controllo della partita e consolidare il suo vantaggio? Non resta che attendere il fischio d’inizio per scoprirlo. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!