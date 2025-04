Home | Basket Canegrate vs Usmate: scopri il pronostico playoff

Il mondo del basket femminile italiano è in fermento con l’inizio dei playoff di Serie B, dove le protagoniste Basket Canegrate e Usmate si sfideranno in un avvincente primo turno. La tensione è palpabile, e l’attesa per le partite è elevata, con entrambe le squadre pronte a dimostrare il loro valore sul campo.

Basket Canegrate: statistiche e prospettive

La squadra femminile del Basket Canegrate ha concluso la stagione regolare con un notevole quinto posto, totalizzando 32 punti grazie a 16 vittorie e 12 sconfitte. Allenate da Lilli Ferri, le “Bulldog” hanno dimostrato di essere una forza da non sottovalutare, vincendo contro squadre di alto livello come Usmate e Brignano. Nonostante la squadra avversaria fosse data tra le favorite all’inizio del campionato, Canegrate è riuscita a superare le aspettative con prestazioni eccellenti, dimostrando un crescendo di forma verso i playoff.

La coach Ferri, recentemente premiata come Allenatrice dell’anno da Fembasket, si prepara ad affrontare questo primo turno con determinazione, consapevole delle sfide che attendono la sua squadra. “I playoff sono come una roulette, dove tutto può accadere. Tuttavia, siamo pronti a giocare al meglio delle nostre capacità”, ha dichiarato Ferri.

Il Basket Canegrate dovrà affrontare Usmate con una difesa solida per contenere le giocatrici dall’alto potenziale realizzativo del team avversario. Il primo turno sarà cruciale, con l’obiettivo di accedere alle final four, affrontando le vincenti degli altri match di playoff.

Il programma delle gare è il seguente:

Gara 1: Sabato 5 aprile alle 20:00 a Usmate

Gara 2: Domenica 13 aprile alle 18:00 al PalaBertelli di San Giorgio su Legnano

di Eventuale Gara 3: Giovedì 17 aprile alle 21:00 a Usmate

Con il supporto del dirigente accompagnatore, Valerio Binaghi, e delle giocatrici che hanno tradotto in risultati il lavoro di squadra, il Basket Canegrate mira a continuare il proprio percorso di crescita e successo nei playoff.

In conclusione, il Basket Canegrate si prepara per un primo turno di playoff che promette emozioni e sfide avvincenti. Con un quinto posto conquistato con determinazione, la squadra è pronta ad affrontare Usmate con la giusta mentalità e strategia. Le quote delle scommesse vedono un equilibrio tra le due formazioni, rendendo gli incontri ancora più interessanti e imprevedibili. Canegrate ha dimostrato di saper competere ad alti livelli e ora si appresta a giocarsi le sue carte nel modo migliore possibile.

