Euro 2024, Italia in ansia per Barella: oggi gli esami decisivi

Barella a Euro 2024, sì o no? C’è ansia in casa Azzurri per le condizioni fisiche del centrocampista pedina fondamentale del centrocampo di Spalletti. Il giocatore nerazzurro dovrebbe partire per la Germania con il resto del gruppo tra tre giorni, salvo imprevisti, ma il condizionale è necessario poiché si attendono i risultati dei nuovi accertamenti.

Anche Gigi Buffon, accompagnatore degli Azzurri, lo aveva annunciato nei giorni scorsi, sebbene in tono ottimistico: “Nicolò farà nuovi accertamenti e con l’esito degli esami capiremo meglio. Ma potrebbe esserci già con l’Albania”. La partenza non sembra essere a rischio, ma per essere sicuri bisogna attendere i risultati dei test e soprattutto capire i tempi di recupero.