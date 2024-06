Atp Stoccarda Berrettini cede in finale con Draper. Il tennista romano mostra chiari segnali di miglioramento nella sua forma fisica, ma non riesce a vincere il titolo nel torneo ATP 250 di Stoccarda, un evento che storicamente gli è stato favorevole. Dopo aver sconfitto Musetti in semifinale, l’azzurro si arrende all’inglese Jack Draper con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-4, dopo 2 ore e 3 minuti di gioco. Per Draper, questo è il primo titolo ATP in carriera, mentre Berrettini si consola risalendo vicino ai migliori 60 del mondo.