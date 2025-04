Home | Atletico Madrid vs Valladolid: pronostico e statistiche

L’incontro di Atletico Madrid contro il Valladolid rappresenta una delle sfide più attese della 31esima giornata della Liga. Con i “colchoneros” saldamente al terzo posto in classifica, l’obiettivo è consolidare la posizione e, magari, insidiare il Real Madrid per il secondo posto. Dall’altra parte, il Valladolid cerca disperatamente di evitare la quinta sconfitta consecutiva che potrebbe condannarlo alla retrocessione. Il contesto è dunque ricco di spunti per analisti e appassionati di scommesse sportive.

Stato di forma e statistiche delle due squadre

• Atletico Madrid:

Posizione in classifica: Terzo con 60 punti

Ultima vittoria: Contro il Siviglia , grazie al gol all’ultimo minuto di Pablo Barrios

, grazie al gol all’ultimo minuto di Confronti diretti: 57 vittorie su 91 incontri in Liga contro il Valladolid

• Valladolid:

Posizione in classifica: Ultimo con 16 punti

Ultimi risultati: Quattro sconfitte consecutive

Vittorie nei confronti diretti: Solo 19 su 91 incontri

La partita tra Atletico Madrid e Valladolid, che si svolge al Riyadh Air Metropolitano, vede i “colchoneros” nettamente favoriti. Le quote scommesse attuali riflettono questo scenario: la vittoria dell’Atletico è bancata a 1.14, mentre quella del Valladolid è quotata a un sorprendente 17.00. Il pareggio, sebbene improbabile, è offerto a 8.50.

Per chi è interessato alle scommesse sui gol, l’Over 2.5 è dato a 1.44, suggerendo l’aspettativa di una partita con molte reti. Al contrario, l’Under 2.5 può fruttare 2.55 volte la puntata. Si prevede inoltre che solo l’Atletico segni, con il “No” al gol di entrambe le squadre offerto a 1.49.

Passando alle previsioni sui risultati esatti:

1-0 per l’Atletico è quotato a 7.75

2-0, risultato più probabile, a 6.00

0-0 a 19.50 e 1-1 a 15.50

Poche speranze per un 0-1 o 0-2 per il Valladolid, con quote di 31.00 e 67.00 rispettivamente

La sfida di lunedì sera ha un significato cruciale per entrambe le formazioni. Mentre l’Atletico Madrid punta a rimanere saldo nel podio della Liga, il Valladolid cerca di evitare la retrocessione imminente. Le quote favoriscono chiaramente i padroni di casa, ma le sorprese nel calcio sono sempre dietro l’angolo. Segui tutte le emozioni del match e resta informato sui pronostici più aggiornati.

