Athletic vs Osasuna: pronostico e statistiche cruciali

Athletic Club e Osasuna si preparano a un confronto cruciale che potrebbe influire significativamente sulle loro sorti in campionato. Entrambe le squadre affrontano il derby con motivazioni diverse: i padroni di casa vogliono riscattarsi dalla recente sconfitta in Coppa, mentre gli ospiti cercano di migliorare la loro posizione in classifica. Questo incontro al San Mamés promette spettacolo, con entrambe le squadre intenzionate a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Statistiche recenti: Osasuna in difficoltà

L’Osasuna si presenta al San Mamés con un bilancio poco favorevole, avendo collezionato solo una vittoria nelle ultime sedici partite. Nonostante ciò, i navarresi hanno dimostrato di essere un avversario ostico per l’Athletic, eliminandoli dagli ottavi di Coppa con un punteggio di 2-3. Durante quella partita, l’attaccante Budimir si è distinto segnando due gol in rapida successione. Per gli uomini di Vicente Moreno, la partita rappresenta un’opportunità di riscatto e di consolidamento nella corsa per un posto in Champions League.

Il tecnico dell’Athletic, Txingurri, è consapevole delle difficoltà che l’Osasuna può creare e ha sottolineato l’importanza di dominare le aree chiave del campo. La squadra basca dovrà prestare particolare attenzione ai cross provenienti dalle fasce, una delle armi principali degli ospiti, con l’esterno Areso particolarmente pericoloso. Inoltre, il tecnico ha rimarcato la necessità di mantenere il possesso palla e limitare le opportunità offensive degli avversari.

Per l’Osasuna, sarà fondamentale sfruttare i rimbalzi e le occasioni che potrebbero nascere dai calci piazzati. Nonostante le recenti sconfitte, il loro allenatore minimizza l’importanza di questi risultati, sottolineando l’importanza di concentrarsi su ogni nuova partita come un’opportunità di migliorare le statistiche.

In conclusione, la partita tra Athletic e Osasuna si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre determinate a portare a casa i tre punti. Se l’Athletic può contare su un vantaggio di otto punti sul Villarreal e il Betis, l’Osasuna cerca di interrompere una striscia negativa di risultati. Le quote delle scommesse vedono i baschi leggermente favoriti, ma il calcio ci ha insegnato che nulla è scontato.

