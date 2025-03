Athletic Bilbao-Maiorca: pronostico, statistiche e analisi

San Mamés si prepara ad accogliere una sfida cruciale per le ambizioni europee dell’Athletic Bilbao e del Maiorca. Con il tecnico Ernesto Valverde al timone, i baschi cercano di difendere il quarto posto in classifica, nonostante le recenti sconfitte e alcune assenze significative. Dall’altra parte, il Maiorca, guidato da Jagoba Arrasate, punta a risalire la classifica e a consolidare le sue ambizioni europee.

Athletic Bilbao: statistiche e prospettive

Nel contesto della Primera Division, l’Athletic Bilbao, reduce da due sconfitte consecutive contro Atletico Madrid e Roma, deve affrontare una sfida impegnativa contro il Maiorca allo stadio San Mamés. Nonostante la recente forma, i baschi vantano numeri impressionanti in casa con 26 gol segnati in 13 partite e solo 8 subiti. Tuttavia, devono fare i conti con le assenze di Ruiz de Galarreta e Vivian, che potrebbero influenzare la loro prestazione.

Il Maiorca si presenta come una squadra solida in difesa, con solo 32 gol subiti in stagione, ma con il peggior attacco tra le prime dieci squadre. I maiorchini sono imbattuti da quattro turni e hanno già conquistato cinque vittorie esterne. La loro capacità di difendere bene potrebbe rendere il compito difficile per i padroni di casa, nonostante le statistiche favorevoli al San Mamés.

I precedenti tra le due squadre mostrano un equilibrio notevole, con quattro pareggi negli ultimi cinque scontri, incluso uno 0-0 nell’andata. Le probabilità per questa sfida vedono l’Athletic Bilbao favorito con il 65% di possibilità di vittoria, mentre il pareggio è quotato al 21% e una vittoria del Maiorca al 14%.

Il pronostico suggerisce una vittoria dell’Athletic Bilbao con un risultato di 2-0 come scenario più probabile. Le quote scommesse indicano una probabilità del 65% per un totale di 2-3 gol complessivi e un 60% per un risultato Under 2.5. Inoltre, la combinazione 1X ha una probabilità dell’80%, mentre l’opzione NoGoal è quotata al 55%.

In sintesi, l’Athletic Bilbao parte con i favori del pronostico, grazie alla sua solidità interna e all’abilità di trasformare le occasioni in gol. Tuttavia, il Maiorca non è da sottovalutare, data la sua capacità di resistere in difesa e di ottenere risultati positivi in trasferta. Dopo analisi approfondite, il consiglio per gli scommettitori è di puntare su una vittoria dei baschi senza subire gol.

