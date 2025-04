Atalanta-Lazio: pronostico e statistiche scommesse

La Serie A continua a regalare emozioni e la partita tra Atalanta e Lazio, valida per la 31ª giornata, si preannuncia cruciale per entrambe le squadre nella corsa verso l’Europa. Sia i bergamaschi che i biancocelesti stanno attraversando un periodo difficile e questo scontro diretto potrebbe rappresentare un punto di svolta per il loro cammino stagionale. In questo articolo, analizzeremo le statistiche, le probabili formazioni e i pronostici di questo atteso match.

Atalanta-Lazio: statistiche e quote attuali

Il Gewiss Stadium di Bergamo ospiterà l’incontro tra Atalanta e Lazio in una sfida che vede entrambe le squadre alla ricerca di un riscatto dopo una serie di risultati non convincenti. L’Atalanta, infatti, ha subito due sconfitte consecutive, uscendo temporaneamente dalla lotta per lo scudetto e con l’obiettivo di difendere il terzo posto dagli assalti di Bologna e Juventus. La Lazio, dal canto suo, si trova al settimo posto, agganciata dai rivali della Roma, e cerca di risalire in classifica.

La situazione attuale vede la Dea in difficoltà, con un attacco che non segna da due partite e una vittoria casalinga che manca dal 2025. Per la squadra guidata da Gasperini, il ritorno del centravanti Retegui potrebbe rappresentare un’importante iniezione di fiducia. D’altra parte, la Lazio di Baroni ha ottenuto solo sei punti negli ultimi cinque incontri, con la pressione di dover affrontare anche l’Europa League e l’attesissimo derby con la Roma.

Per quanto riguarda le quote, i pronostici degli esperti vedono un pareggio come risultato più probabile, quotato a 4.00, con entrambe le squadre capaci di segnare almeno un gol, quotato a 1.75. Le formazioni probabili vedono l’Atalanta schierata con il 3-4-3, mentre la Lazio si presenta con il 4-2-3-1. La partita sarà trasmessa su DAZN e Sky Sport.

Il match tra Atalanta e Lazio si prospetta avvincente e determinante per entrambe le squadre. Il periodo non semplice per entrambe le compagini rende il risultato incerto e aperto a sorprese. I bergamaschi, giocando in casa, potrebbero avere un leggero vantaggio, ma la Lazio non può permettersi passi falsi. Con il campionato che si avvia alla sua fase cruciale, ogni punto guadagnato potrebbe fare la differenza.

