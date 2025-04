Arsenal-Crystal Palace: pronostico, statistiche e migliori quote

La Premier League propone una sfida di grande interesse tra Arsenal e Crystal Palace, in programma mercoledì 23 aprile alle 21:00 presso l’Emirates Stadium. In un finale di stagione che vede i padroni di casa ormai fuori dalla corsa al titolo, la gara assume comunque una rilevanza strategica sia per la classifica sia per la preparazione in vista dei prossimi, cruciali, impegni europei. Andiamo ad analizzare le statistiche, i precedenti e le indicazioni delle principali quote scommesse per comprendere meglio cosa aspettarsi da questa partita.

Arsenal: numeri, imbattibilità e statistiche interne

L’Arsenal arriva al confronto forte di una serie positiva che la vede imbattuta da undici incontri, con una difesa solida che ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare casalinghe. Dopo il netto 4-0 rifilato all’Ipswich Town, i Gunners sono saliti a quota 66 punti, pur restando a distanza siderale dalla vetta occupata dal Liverpool. Il tecnico Mikel Arteta dovrà però gestire diverse assenze di rilievo: out Gabriel Jesus, Havertz, Tomiyasu e Gabriel Magalhães, mentre Saka resta in dubbio. Nonostante ciò, la rosa ampia consente di schierare un tridente offensivo di spessore, spesso decisivo quando Martinelli va in gol (37 vittorie e 7 pareggi nei match da lui segnati). Il possesso palla e la rapidità sulle fasce restano i punti di forza di una squadra che, anche in assenza di alcuni titolari, ha saputo mantenere qualità e continuità di rendimento.

Ultime 5 partite in casa: 4 vittorie, 1 pareggio

Media gol fatti: 2.3 a partita

Ultimi precedenti col Crystal Palace: 7 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

La sfida rappresenta anche un test importante in vista della semifinale di Champions League contro il PSG, appuntamento chiave della stagione dei londinesi.

Il Crystal Palace di Oliver Glasner arriva da tre gare senza vittorie, con la salvezza già acquisita ma pochi stimoli residui in campionato. Dopo due pesanti sconfitte contro Manchester City e Newcastle, i Glaziers hanno ottenuto un pareggio a reti bianche col Bournemouth. Tuttavia, la difesa fatica: nelle ultime dieci giornate, la squadra ha incassato una media di oltre un gol e dodici conclusioni a partita. Squalifiche e infortuni limitano ulteriormente le scelte, mentre l’attenzione sembra già rivolta all’imminente semifinale di FA Cup contro l’Aston Villa.

Ultime 5 partite: 1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte

Gol segnati nelle ultime 10 partite: 1.5 di media

Precedenti in stagione con l’Arsenal: 2 sconfitte, 8 gol subiti

Le quote dei principali bookmaker attestano il netto favore per i padroni di casa: la vittoria dell’Arsenal si attesta a 1.40, il pareggio a 4.50 e un improbabile successo esterno del Crystal Palace a 7.50. L’Over 2.5 gol viene proposto a 1.80, mentre il segno “No Gol” è favorito a 1.63. Tra i suggerimenti, spiccano anche le opzioni parziale/finale 1-1 e la scommessa su Martinelli marcatore.

In conclusione, la partita tra Arsenal e Crystal Palace si preannuncia fortemente sbilanciata in favore dei padroni di casa, complice la necessità di mantenere il secondo posto e la superiorità tecnica e statistica. Le quote confermano una tendenza netta verso il segno 1, con alternative interessanti come Over 2.5 e la marcatura di Martinelli. Resta da vedere se le scelte di formazione influiranno sull’andamento della gara, ma il pronostico resta saldo a favore dei Gunners.

