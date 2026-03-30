Il Gran Premio del Giappone, disputato domenica sul tracciato di Suzuka, ha consegnato alla stagione un messaggio chiaro: la nuova Formula 1 premia chi riesce a leggere la gara con lucidità e a guidare senza sbavature nei momenti chiave. A prendersi la scena è Andrea Kimi Antonelli, capace di trasformare un weekend già pesante in termini di aspettative in una vittoria. Alle sue spalle si rivede finalmente un Oscar Piastri competitivo e continuo, secondo con una McLaren che sembra aver ritrovato continuità e direzione tecnica. Terzo posto invece per Charles Leclerc, che chiude il podio con una prova di difesa e sangue freddo nel finale, respingendo gli assalti di una Mercedes velocissima in rettilineo e aggressiva nella caccia al sorpasso.

Una gara che cambia ritmo: partenza, gestione e la svolta che porta Antonelli davanti

Suzuka, primo vero test “classico” della stagione, ha richiesto precisione di guida e capacità di gestione della potenza. Non è una pista che perdona cali di concentrazione: un’uscita più pulita dalla S, un ingresso più stabile alla Spoon, un filo di trazione in più in uscita dalla chicane finale. In questo contesto, Antonelli ha costruito la sua vittoria con una combinazione che raramente si vede in un pilota così giovane: velocità pura quando serviva, pazienza quando la gara lo imponeva, e soprattutto capacità di “sentire” quando era il momento di cambiare marcia.

La fase iniziale ha avuto un andamento tutt’altro che lineare: la partenza ha rimescolato le posizioni e ha reso subito evidente che la gara non sarebbe stata un semplice esercizio di controllo dal primo all’ultimo giro. Nel traffico, con gomme e freni ancora da stabilizzare, i primi passaggi hanno messo a nudo punti deboli e punti di forza delle monoposto 2026: c’è chi ha sofferto trazione e temperature, chi ha dovuto gestire un consumo inatteso, chi invece ha trovato subito un passo regolare. Antonelli, pur attraversando un momento delicato nella prima parte, è rimasto dentro la corsa senza farsi trascinare nella frenesia di recuperi impossibili: il suo GP si è trasformato progressivamente da difensivo a offensivo.

La svolta, come spesso accade su una pista così tecnica, non è arrivata da un singolo sorpasso “da highlights”, ma da una concatenazione di scelte e micro-eventi: gestione dei tempi di attacco, finestra pit stop interpretata con precisione, esecuzione perfetta del team nei momenti operativi. Quando la gara ha richiesto di capitalizzare, Mercedes non ha esitato e Antonelli ha risposto con giri puliti e ripetibili, costruendo margine non con un colpo solo, ma con continuità. È qui che la sua prova assume un significato più ampio: non è la vittoria del “ragazzo prodigio” che azzecca la giornata perfetta, ma quella di un pilota che comincia a ragionare da leader, trasformando un GP complesso in un risultato netto.

Il finale ha certificato la solidità del suo pacchetto: quando il ritmo si alza e gli altri provano a forzare per rientrare, Antonelli non si scompone. Non concede sbavature in inserimento, non “mangia” gomma in eccesso e soprattutto non lascia spiragli su strategie alternative. È la gestione, più ancora della velocità, a rendere questo successo un segnale che può incidere sul baricentro della stagione.

McLaren torna protagonista, Ferrari si aggrappa a Leclerc

Se la vittoria di Antonelli racconta la solidità e la capacità di portare a casa il massimo, il resto del podio descrive due storie diverse ma ugualmente significative. La prima è quella di Oscar Piastri: dopo un avvio di stagione segnato da problemi e occasioni sfumate, Suzuka lo rimette in una dimensione che gli appartiene. Piastri corre con un passo credibile, senza picchi isterici e senza buchi improvvisi, e soprattutto dà la sensazione di avere finalmente una macchina che gli permette di “appoggiarsi” in curva con fiducia. Su una pista dove la stabilità aerodinamica conta più di ogni altra cosa, il suo secondo posto è un risultato tecnico prima ancora che sportivo: significa che McLaren ha ritrovato una finestra di funzionamento più ampia, e che il pilota può tornare a spingere senza essere ostaggio dell’imprevedibilità.

La seconda storia è quella di Charles Leclerc, ed è una storia di resistenza intelligente. La Ferrari sale sul podio grazie a una combinazione di ritmo sufficiente e gestione impeccabile dei momenti ad alta pressione. Leclerc non vince la sua gara in attacco, la vince in difesa: quando dietro arriva George Russell con una Mercedes aggressiva e veloce, la partita diventa psicologica e tecnica insieme. A Suzuka, difendere non significa “chiudere la porta” una volta sola: significa ripetere la stessa qualità d’esecuzione in più punti del giro, giro dopo giro, anticipando le mosse dell’avversario e scegliendo dove sacrificare e dove proteggere.

@skysport ⚔️ 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐥𝐥'𝐚𝐭𝐭𝐚𝐜𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫𝐢 𝐢𝐧 𝐆𝐢𝐚𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞: Kimi Antonelli sorpassa Lewis Hamilton mentre George Russell si prende il 2° posto su Charles Leclerc 🇯🇵 Il GP del Giappone LIVE su Sky Sport F1 e in streaming su NOW #SkyMotori #F1 #Formula1 #JapaneseGP ♬ suono originale – Sky Sport

Nel finale, la lotta per l’ultimo gradino del podio è uno dei momenti più intensi della domenica: Russell prova più approcci, cerca di mettere la Ferrari in difficoltà con la pressione costante, ma Leclerc non si scompone. È qui che emerge il valore della sua guida: non si limita a resistere, ma cambia linee, varia i punti di frenata, “sporca” l’uscita quando serve e ripulisce il giro quando deve salvare pneumatici. Non è una difesa passiva: è una difesa attiva, costruita sulla consapevolezza di ciò che la vettura può e non può permettersi.

Per Ferrari, questo podio ha un sapore preciso: non cancella i limiti complessivi, ma dimostra che la squadra può raccogliere punti pesanti anche quando non è nella condizione di dominare. E in un campionato che si sta rivelando più nervoso del previsto, portare a casa un terzo posto su una pista come Suzuka può diventare una piccola base su cui costruire i prossimi sviluppi. Per Mercedes, invece, il doppio volto del weekend è evidente: la vittoria è piena, ma la battaglia interna e il confronto con le altre squadre dicono che ogni domenica avrà un equilibrio diverso e che i dettagli continueranno a fare la differenza.