Wimbledon 2025: pronostici e statistiche per gli azzurri al debutto

Il torneo di Wimbledon 2025 entra nel vivo con le attese sfide del primo turno, in programma lunedì 30 giugno. Diversi tennisti italiani saranno protagonisti, tra cui Matteo Berrettini, Jasmine Paolini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Analizziamo lo stato di forma, i precedenti e i pronostici delle principali partite, tenendo sempre in considerazione le statistiche più rilevanti e le quote offerte dai bookmaker per questa giornata di grande tennis sull’erba londinese.

Berrettini e Paolini: statistiche e aspettative per il debutto

Le aspettative per l’esordio di Matteo Berrettini a Wimbledon sono alte, nonostante i recenti problemi fisici che lo hanno penalizzato in primavera. Il tennista romano, attualmente numero 35 del ranking ATP, affronterà Kamil Majchrzak, polacco reduce da una lunga serie di eliminazioni al primo turno in vari tornei. L’ultimo incontro vinto da Majchrzak risale alle qualificazioni del torneo di Madrid, mentre i successivi risultati sono stati deludenti. Berrettini ha dimostrato una buona condizione nell’esibizione contro Darderi, vinta al super tiebreak, e parte favorito secondo le quote (vittoria 3-0 quotata a 1.86).

Jasmine Paolini sfida invece Anastasija Sevastova , numero 402 del ranking WTA. L’azzurra arriva da una semifinale a Bad Homburg persa contro la numero uno Iga Swiatek , ma ha mostrato una buona adattabilità all’erba. Il precedente tra le due risale al 2020, con vittoria di Paolini agli Internazionali d’Italia. Le quote la indicano largamente favorita (quota vittoria 1.24), mentre si segnala anche la giocata Over Games 8.5 primo set quotata a 1.81.

Lorenzo Musetti, dopo il recupero dall'infortunio al Roland Garros, affronta Nikoloz Basilashvili in una sfida dal pronostico favorevole all'azzurro, grazie al ranking e alla forma recente.

Anche per Luciano Darderi e Mattia Bellucci il debutto presenta insidie: Darderi trova Roman Safiullin in un match equilibrato (quota Safiullin vincente 1.44), mentre Bellucci affronta Oliver Crawford con i bookmaker che danno l’azzurro favorito (quota 1.34).

La copertura televisiva di tutti i match è garantita da Sky Sport e in streaming da Sky Go e Now TV, con più canali dedicati ai vari campi principali e secondari, per non perdere nessun momento delle sfide degli italiani e degli altri protagonisti.

La giornata di lunedì 30 giugno 2025 a Wimbledon si preannuncia ricca di emozioni per i tifosi italiani, con diversi match che vedono i nostri portacolori partire favoriti secondo le analisi e le statistiche recenti. Le quote dei principali bookmaker confermano il pronostico per Berrettini, Paolini, Musetti e Bellucci, mentre appare più incerto l’esordio di Darderi. Segui tutte le nostre analisi e resta aggiornato su risultati, statistiche e previsioni per vivere appieno il fascino di Wimbledon 2025!