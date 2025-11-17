Warriors-Pelicans: pronostico, analisi e statistiche NBA

La NBA regala una domenica ricca di emozioni con ben otto partite in programma. Tra i match più attesi spicca la sfida tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, in scena alle 19:00 (ora italiana) presso lo Smoothie King Center di New Orleans. Oltre a questa sfida, riflettori puntati su Houston Rockets–Orlando Magic e Atlanta Hawks–Phoenix Suns, incontri che promettono spettacolo e che rappresentano un banco di prova importante per valutare la forma delle squadre in questa prima parte di stagione.

Un confronto tra squadre alla ricerca di conferme e riscatto

La partita tra Warriors e Pelicans si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre. I Golden State Warriors, reduci da una vittoria tiratissima contro i San Antonio Spurs, hanno visto un Stephen Curry in stato di grazia, capace di mettere a referto ben 49 punti e guidare la squadra con freddezza nei momenti decisivi. Nonostante il successo, la formazione californiana deve ancora trovare continuità soprattutto nelle gare in trasferta, dove il bilancio rimane negativo.

I Warriors hanno conquistato solo 3 vittorie nelle ultime 9 trasferte stagionali.

Curry è il trascinatore, ma la squadra deve migliorare nella gestione dei finali punto a punto.

Dall’altra parte, i Pelicans vivono un momento delicato: la squadra ha perso quattro partite consecutive e fatica soprattutto davanti al proprio pubblico, con un record casalingo poco confortante. La situazione è aggravata dall’assenza di Zion Williamson, ancora fermo ai box per infortunio. Il cambio di allenatore, con il licenziamento di Willie Green, potrebbe tuttavia dare una scossa all’ambiente e motivare ulteriormente i giocatori per interrompere la serie negativa.

Statistiche e precedenti: le chiavi della sfida

I dati delle ultime settimane confermano le difficoltà dei Pelicans soprattutto nella fase difensiva e nella gestione dei primi quarti di gara. La squadra ha infatti concesso almeno 35 punti nei primi quarti di quattro partite consecutive, segno di una difesa spesso troppo permissiva. Dal canto loro, i Warriors hanno mostrato capacità realizzative di alto livello, come dimostrano i 36 punti segnati nel primo quarto contro Orlando e la capacità di trovare la via del canestro con costanza grazie ai propri tiratori.

Squadra Ultime 5 partite Punti medi segnati Punti medi subiti Warriors 3V – 2P 111 108 Pelicans 0V – 5P 104 115

Le statistiche suggeriscono dunque una gara che potrebbe essere combattuta, ma con una leggera preferenza per la formazione ospite, più incisiva in attacco e con maggiore esperienza nei momenti caldi del match.

Le analisi dei bookmaker: fattori da considerare nella previsione

Secondo le analisi degli esperti, il pronostico vede leggermente favoriti i Golden State Warriors, sia per la migliore condizione di forma che per la presenza di un leader come Curry. Tuttavia, la sfida presenta diverse incognite:

Il fattore campo potrebbe motivare i Pelicans a dare il massimo per riscattarsi davanti ai propri tifosi.

L'assenza di Zion Williamson rappresenta però un handicap difficile da colmare, soprattutto sotto canestro.

rappresenta però un handicap difficile da colmare, soprattutto sotto canestro. Il recente cambio di allenatore potrebbe generare una reazione emotiva positiva nei padroni di casa, spesso desiderosi di dimostrare il proprio valore dopo un periodo negativo.

Un elemento importante da considerare è anche la tendenza a partite caratterizzate da punteggi contenuti, soprattutto nelle fasi iniziali della stagione, dove le difese appaiono più organizzate rispetto agli attacchi ancora in fase di rodaggio.

In sintesi, la sfida tra Warriors e Pelicans si preannuncia equilibrata ma con un leggero vantaggio per la squadra ospite, più solida e in un momento di fiducia grazie alle recenti vittorie. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta su NBCS-BA e, per chi volesse cimentarsi con le scommesse sportive, è possibile trovare ulteriori informazioni sui principali siti specializzati.

