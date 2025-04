Tortona vs Tenerife: pronostico e statistiche della sfida

Il mondo della pallacanestro è in fermento per l’imminente sfida tra la Bertram Derthona Tortona e il La Laguna Tenerife, in occasione della Gara-1 dei quarti di finale della Champions League. Questo incontro si presenta come un banco di prova cruciale per il team italiano che, nonostante il divario statistico, è determinato a sfidare i giganti del basket europeo in una delle arene più suggestive e difficili del continente.

Statistiche e storia di Tenerife: un’Impresa da record

Il La Laguna Tenerife, guidato dall’esperto allenatore Txus Vidorreta, vanta un record invidiabile nella Basketball Champions League (BCL). Con due titoli già in bacheca (2017, 2022) e altre due finali disputate, il club canario si presenta con un’impressionante striscia di 28 vittorie consecutive in casa. A rendere ancora più temibile il roster, il veterano Marcelinho Huertas e il tiratore tedesco David Kramer, che viaggia con una media del 56.1% da tre punti. In aggiunta, la squadra ha recentemente inanellato 14 successi su 15 partite nel campionato spagnolo, posizionandosi seconda dietro il Real Madrid.

La partita, che si terrà al Pabellon Santiago Martin davanti a 5 mila appassionati, rappresenta una sfida ardua per la Bertram Derthona, la quale dovrà affrontare non solo un avversario di elevata qualità, ma anche l’ambiente ostile del territorio avversario. Con la diretta streaming su DAZN, gli occhi degli appassionati saranno puntati su questa sfida intrigante.

Il coach assistente della Bertram Derthona, Iacopo Squarcina, ha espresso la consapevolezza della forza avversaria, paragonando la qualità e profondità del Tenerife a squadre di livello Eurolega come Real Madrid e Barcellona. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione per tutta la durata del match, cercando di “sporcare” il gioco degli avversari e contrastare la loro abilità nel passare la palla e sfruttare i centimetri di giocatori come Shermadini.

La sfida tra Bertram Derthona e La Laguna Tenerife non è solo una partita di basket, ma un’opportunità per il club italiano di confrontarsi con un avversario d’élite e testare le proprie capacità in un palcoscenico europeo di rilievo. Le quote delle scommesse riflettono il favore del Tenerife, ma il risultato finale resta incerto, dando spazio a sorprese e colpi di scena.

