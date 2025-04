Thunder-Grizzlies: pronostico e statistiche playoff NBA

L’inizio dei playoff NBA segna sempre un momento di grande attesa e tensione, soprattutto quando una delle protagoniste principali della stagione regolare si appresta a scendere in campo. In questo caso, l’attenzione è tutta rivolta alla sfida tra Oklahoma City Thunder e Memphis Grizzlies, in programma per gara-1, un match che promette emozioni e che potrebbe già indirizzare le sorti della serie. Gli occhi degli appassionati e degli addetti ai lavori sono puntati sui Thunder, considerati i favoriti, ma anche sulle possibili sorprese che i Grizzlies potrebbero riservare nonostante un percorso stagionale complesso.

Thunder: stagione dominante e pronostici nettamente favorevoli

I Thunder arrivano a questi playoff dopo aver letteralmente dominato la regular season NBA, con ben 68 vittorie e un distacco di 16 successi dalla seconda classificata della Western Conference. Questo risultato li pone in una posizione di assoluto vantaggio, sia nelle valutazioni degli esperti sia nelle principali quote delle scommesse. La squadra guidata da coach Mark Daigneault ha mostrato solidità e costanza, vincendo tutti e quattro i confronti diretti contro i Grizzlies durante la stagione regolare con una media di 18.8 punti di scarto.

Oklahoma City Thunder : 68 vittorie in regular season

: 68 vittorie in regular season Distacco di 16 vittorie dalla seconda in classifica a Ovest

4 vittorie su 4 contro Memphis nei confronti diretti

nei confronti diretti Media di 18.8 punti di margine in questi scontri

Dall’altra parte, i Grizzlies si presentano ai playoff dopo una stagione travagliata, segnata da diversi infortuni e da un finale complesso che li ha costretti a passare dal play-in. Il vero punto interrogativo resta la condizione di Ja Morant, la stella della franchigia, reduce da una serie di acciacchi fisici ma capace di prestazioni straordinarie, come dimostrato con i 22 punti e 9 assist nella vittoria decisiva contro Dallas. Il confronto diretto con Shai Gilgeous-Alexander, probabile MVP della stagione, rappresenta uno degli aspetti più intriganti di questa serie, con la possibilità che Morant trovi le motivazioni giuste per sovvertire i pronostici.

In conclusione, tutto sembra indicare i Thunder come principali favoriti, sia per gara-1 sia per l’intera serie. Le quote delle scommesse riflettono questa tendenza, assegnando a Oklahoma City la preferenza netta, soprattutto dopo i risultati della stagione regolare. Tuttavia, attenzione alle sorprese: nei playoff NBA, nulla è davvero scontato e le motivazioni possono fare la differenza.

