Tamberi ultime notizie. “Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire….. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue. Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo, vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l’amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così…”.

Gianmarco Tamberi è stato portato in pronto soccorso in ambulanza, dopo che ha vomitato sangue per due volte.



Diventa sempre più difficile che stasera alle 19 possa gareggiare nel salto in alto

Ma, nonostante tutto, ci sarà dopo il via libera dei medici e Gimbo potrà disputare la finale olimpica di salto con l’asta. Nel primo pomeriggio la moglie di Tamberi, Chiara Bontempi, ha pubblicato una foto sui propri social facendo sapere che Gimbo era in ospedale con una flebo attaccata al braccio. Anche Stefano Mei, (Presidente Fidal) da Casa Italia aveva parlato delle condizioni dell’atleta marchigiano: “Stiamo valutando le condizioni, Gimbo si sta sottoponendo a esami clinici per capire se ci sono controindicazioni per la sua salute e sicurezza personale nell’affrontare la gara. Io non ci ho parlato personalmente. La moglie e lui saranno molto preoccupati, non ci voleva. Proprio ora su 365 giorni dell’anno…”.