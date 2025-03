Statistiche e pronostico: Nigeria vs Zimbabwe

Nel mondo delle qualificazioni mondiali, la sfida tra Nigeria e Zimbabwe si preannuncia come un crocevia fondamentale per le aspirazioni delle Super Eagles. Dopo un convincente successo in Ruanda, la Nigeria punta a sfruttare il fattore campo per rafforzare la propria posizione nel Gruppo C e avvicinarsi alla vetta della classifica, attualmente occupata dal Sudafrica. Con il ritorno in forma di Victor Osimhen e l’influenza positiva del tecnico Eric Chelle, i nigeriani sembrano pronti a gettarsi nella mischia con rinnovata fiducia.

Statistiche chiave delle Super Eagles

Le Super Eagles della Nigeria vantano un record di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 10 partite, con un rendimento particolarmente solido nelle partite casalinghe. Lo Stadio Godswill Akpabio è stato un vero e proprio fortino nelle ultime uscite, con 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta su 5 incontri. Il recente trionfo per 2-0 contro il Ruanda ha rappresentato un punto di svolta per la squadra, che ha ritrovato fiducia grazie alla doppietta di Osimhen. Il ritorno del bomber del Galatasaray ha portato una ventata di ottimismo che mancava dalla sconfitta subita contro il Benin.

La Nigeria affronterà uno Zimbabwe in difficoltà, fanalino di coda del girone con appena 3 punti. Nonostante una rimonta contro il Benin, i guerrieri di Michael Nees hanno mostrato preoccupanti lacune difensive, con 8 reti subite in 5 partite. Le Super Eagles dovranno fare attenzione, però, alla voglia di riscatto degli avversari che, pur essendo sfavoriti, possono sorprendere. Nonostante le difficoltà, lo Zimbabwe è riuscito a strappare un pareggio nell’ultimo confronto con la Nigeria, un 1-1 che dimostra la loro capacità di alzare il livello contro avversari più quotati.

In campo vedremo un 4-4-2 a rombo, con Osimhen e Lookman pronti a guidare l’attacco. La difesa dovrà essere attenta alle incursioni di Musona, il capitano avversario, che vanta 25 gol internazionali.

In conclusione, la Nigeria si presenta come favorita, ma le sorprese nel calcio non mancano mai. Le quote vedono la Nigeria vincente al 70%, un pareggio al 20% e una vittoria dello Zimbabwe al 10%. La partita promette emozioni e colpi di scena, con la Nigeria determinata a non perdere terreno nella corsa alla qualificazione mondiale.

