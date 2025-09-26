Lo swing in Asia del tennis maschile si avvicina alla sua conclusione: dal 1° al 12 ottobre si terrà il Masters 1000 di Shanghai, fermata praticamente obbligatoria per chi voglia ottenere l’ingresso alle ATP Finals e penultimo grande appuntamento di questa categoria di tornei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul torneo che si terrà in Cina, dagli iscritti agli orari delle partite fino a dove vedere la manifestazione.

Masters 1000 Shanghai: iscritti e wild card

Il Masters 1000 di Shanghai è uno dei tornei più amati e, proprio per questo, conta sulla partecipazione dei migliori tennisti del mondo: tra i profili che potremo ammirare nelle prossime due settimane figurano Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Novak Djokovic, Alex De Minaur, Karen Khachanov e Holger Rune. E per quanto riguarda gli italiani in gara? Ai nastri di partenza è attesa come al solito una nutrita delegazione, guidata appunto dal numero 2 al mondo Jannik Sinner. Gli altri azzurri in gara sono:

Jannik Sinner

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Luciano Darderi

Lorenzo Sonego

Matteo Berrettini

Mattia Bellucci

Matteo Arnaldi

Andiamo ora alla scoperta delle wild card del Rolex Shanghai Masters che sono state assegnate, da parte degli organizzatori, praticamente solo a tennisti cinesi: quattro dei cinque atleti ammessi in questo modo sono infatti di casa, e si tratta di Yibing Wu, Yi Zhou, Zhizhen Zhang e Juncheng Shang. Da tenere d’occhio sarà, in particolare, proprio quest’ultimo: l’anno scorso, il classe 2005 è stato in grado di conquistare il primo titolo della sua carriera battendo nientemeno che Lorenzo Musetti. Il resto della sua stagione, però, è stato condizionato da un’operazione al piede destro che lo ha tenuto lontano dal circuito per parecchi mesi, facendogli perdere moltissime posizioni del ranking. Il Masters 1000 di Shanghai è la sua occasione per tornare.

Vogliamo anche sottolineare, inoltre, l’unica wild card non di casa: si tratta dell’eterno Stan Wawrinka, che avremo il piacere di vedere in quella che è probabilmente una delle sue ultime uscite.

Gli assenti al Masters 1000 di Shanghai

Con l’avvicinarsi del torneo si sono accumulate le defezioni, molte delle quali dovute ad infortuni maturati prima o durante lo US Open: il più illustre degli assenti è Jack Draper, che ha ormai annunciato di aver concluso la propria stagione per via di un problema al braccio che lo tiene sotto scacco dagli Us Open e per il quale è necessario un lungo periodo di riposo. Non ci saranno nemmeno Grigor Dimitrov, ancora alle prese con l’infortunio maturato a Wimbledon nell’incontro con Jannik Sinner, Tommy Paul, per via di uno strappo addominale che trascina dal Roland Garros, e Arthur Fils, anche lui non al meglio delle condizioni.

Shanghai Masters 2025: il programma delle partite

Andiamo ora ad approfondire il programma del Masters 1000 di Shanghai. Le qualificazioni si apriranno il 29 settembre ma, come già detto, il torneo comincia ufficialmente il 1° ottobre:

Mercoledì 1° ottobre ; primo turno singolare uomini (dalle 06:30).

; primo turno singolare uomini (dalle 06:30). Giovedì 2 ottobre ; primo turno singolare uomini (dalle 06:30)

; primo turno singolare uomini (dalle 06:30) Venerdì 3 ottobre ; primo e secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30).

; primo e secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30). Sabato 4 ottobre ; secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle ore 06:30).

; secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle ore 06:30). Domenica 5 ottobre ; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30).

; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30). Lunedì 6 ottobre ; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30).

; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30). Martedì 7 ottobre ; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30).

; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30). Mercoledì 8 ottobre ; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30).

; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30). Giovedì 9 ottobre ; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30).

; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30). Venerdì 10 ottobre ; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e semifinale doppio uomini (dalle 06:30).

; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e semifinale doppio uomini (dalle 06:30). Sabato 11 ottobre ; semifinali singolare uomini (dalle 08:00) e semifinale doppio uomini (dalle 08:00).

; semifinali singolare uomini (dalle 08:00) e semifinale doppio uomini (dalle 08:00). Domenica 12 ottobre; finale doppio uomini (dalle 08:00) e finale singolare uomini (a seguire).

Dove vedere il Masters 1000 di Shanghai

In Italia c’è una sola opzione per vedere le partite del Masters 1000 di Shanghai: i match saranno trasmessi infatti in diretta TV su Sky Sport. Chi invece preferisce l’opzione streaming può scegliere tra SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.