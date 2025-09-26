Vai al contenuto
Shanghai Masters 2025: date, programma e partecipanti

Lo swing in Asia del tennis maschile si avvicina alla sua conclusione: dal 1° al 12 ottobre si terrà il Masters 1000 di Shanghai, fermata praticamente obbligatoria per chi voglia ottenere l’ingresso alle ATP Finals e penultimo grande appuntamento di questa categoria di tornei. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul torneo che si terrà in Cina, dagli iscritti agli orari delle partite fino a dove vedere la manifestazione.

Masters 1000 Shanghai: iscritti e wild card

Il Masters 1000 di Shanghai è uno dei tornei più amati e, proprio per questo, conta sulla partecipazione dei migliori tennisti del mondo: tra i profili che potremo ammirare nelle prossime due settimane figurano Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Ben Shelton, Novak Djokovic, Alex De Minaur, Karen Khachanov e Holger Rune. E per quanto riguarda gli italiani in gara? Ai nastri di partenza è attesa come al solito una nutrita delegazione, guidata appunto dal numero 2 al mondo Jannik Sinner. Gli altri azzurri in gara sono:

  • Jannik Sinner
  • Lorenzo Musetti
  • Flavio Cobolli
  • Luciano Darderi
  • Lorenzo Sonego
  • Matteo Berrettini
  • Mattia Bellucci
  • Matteo Arnaldi

Andiamo ora alla scoperta delle wild card del Rolex Shanghai Masters che sono state assegnate, da parte degli organizzatori, praticamente solo a tennisti cinesi: quattro dei cinque atleti ammessi in questo modo sono infatti di casa, e si tratta di Yibing WuYi ZhouZhizhen Zhang e Juncheng Shang. Da tenere d’occhio sarà, in particolare, proprio quest’ultimo: l’anno scorso, il classe 2005 è stato in grado di conquistare il primo titolo della sua carriera battendo nientemeno che Lorenzo Musetti. Il resto della sua stagione, però, è stato condizionato da un’operazione al piede destro che lo ha tenuto lontano dal circuito per parecchi mesi, facendogli perdere moltissime posizioni del ranking. Il Masters 1000 di Shanghai è la sua occasione per tornare.

Vogliamo anche sottolineare, inoltre, l’unica wild card non di casa: si tratta dell’eterno Stan Wawrinka, che avremo il piacere di vedere in quella che è probabilmente una delle sue ultime uscite.

Gli assenti al Masters 1000 di Shanghai

Con l’avvicinarsi del torneo si sono accumulate le defezioni, molte delle quali dovute ad infortuni maturati prima o durante lo US Open: il più illustre degli assenti è Jack Draper, che ha ormai annunciato di aver concluso la propria stagione per via di un problema al braccio che lo tiene sotto scacco dagli Us Open e per il quale è necessario un lungo periodo di riposo. Non ci saranno nemmeno Grigor Dimitrov, ancora alle prese con l’infortunio maturato a Wimbledon nell’incontro con Jannik Sinner, Tommy Paul, per via di uno strappo addominale che trascina dal Roland Garros, e Arthur Fils, anche lui non al meglio delle condizioni.

Shanghai Masters 2025: il programma delle partite

Andiamo ora ad approfondire il programma del Masters 1000 di Shanghai. Le qualificazioni si apriranno il 29 settembre ma, come già detto, il torneo comincia ufficialmente il 1° ottobre:

  • Mercoledì 1° ottobre; primo turno singolare uomini (dalle 06:30).
  • Giovedì 2 ottobre; primo turno singolare uomini (dalle 06:30)
  • Venerdì 3 ottobre; primo e secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30).
  • Sabato 4 ottobre; secondo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle ore 06:30).
  • Domenica 5 ottobre; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e primo turno doppio uomini (dalle 06:30).
  • Lunedì 6 ottobre; terzo turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30).
  • Martedì 7 ottobre; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e secondo turno doppio uomini (dalle 06:30).
  • Mercoledì 8 ottobre; quarto turno singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30).
  • Giovedì 9 ottobre; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e quarti di finale doppio uomini (dalle 06:30).
  • Venerdì 10 ottobre; quarti di finale singolare uomini (dalle 06:30) e semifinale doppio uomini (dalle 06:30).
  • Sabato 11 ottobre; semifinali singolare uomini (dalle 08:00) e semifinale doppio uomini (dalle 08:00).
  • Domenica 12 ottobre; finale doppio uomini (dalle 08:00) e finale singolare uomini (a seguire).

Dove vedere il Masters 1000 di Shanghai

In Italia c’è una sola opzione per vedere le partite del Masters 1000 di Shanghai: i match saranno trasmessi infatti in diretta TV su Sky Sport. Chi invece preferisce l’opzione streaming può scegliere tra SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

