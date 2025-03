Serie B: pronostico Cittadella-Sassuolo

Nel panorama della Serie B, ogni partita riveste un’importanza cruciale per il proseguimento del campionato e la classifica delle squadre. Sabato 15 marzo, il Cittadella ospiterà il Sassuolo allo stadio Tombolato per un match che potrebbe rivelarsi determinante per entrambe le formazioni. L’incontro, valido per la trentesima giornata, vedrà due squadre impegnate a conquistare punti preziosi, con il Sassuolo in cerca di riscatto e il Cittadella che cercherà di mantenere la sua posizione.

Statistiche e pronostici: il bilancio di Marco Monaldi

Il match tra Cittadella e Sassuolo sarà diretto dal giovane arbitro Marco Monaldi, alla sua undicesima direzione di gara in Serie B per questa stagione. Monaldi, originario di Porto Recanati, ha già accumulato un discreto numero di presenze in questa competizione, dirigendo 10 incontri e mostrando un totale di 61 cartellini gialli. È interessante notare che il bilancio di Monaldi con il Cittadella è piuttosto variegato: in quattro precedenti incontri, ha registrato una vittoria, due pareggi e una sconfitta per la squadra veneta. Per il Sassuolo, invece, si tratta del primo incrocio ufficiale con questo arbitro, anche se Monaldi ha già diretto cinque partite della squadra Primavera dei neroverdi, ottenendo una vittoria e quattro pareggi.

L’incontro di sabato rappresenta un’opportunità per il Sassuolo di migliorare la sua posizione in classifica e confermare la qualità del suo gioco. La squadra, infatti, è attesa da una sfida impegnativa contro un Cittadella che, benché in difficoltà, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un risultato positivo. Le quote delle scommesse attuali vedono il Sassuolo leggermente favorito, ma non si escludono sorprese da parte dei padroni di casa, noti per la loro capacità di mettere in difficoltà squadre più quotate.

La sfida tra Cittadella e Sassuolo non si prospetta solo come un incontro di campionato, ma come un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare il loro valore. Le statistiche di Monaldi aggiungono un ulteriore livello di interesse, dato il suo approccio energico e la tendenza ad utilizzare il cartellino con frequenza. Le quote attuali riflettono un equilibrio tra le due formazioni, promettendo un match avvincente e aperto a qualsiasi risultato.

