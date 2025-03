Serie A: Bologna tra statistiche e pronostici sfidanti

Nella stagione attuale della Serie A, la lotta per il quarto posto, che garantisce l’accesso alla prossima Champions League, si sta rivelando avvincente quanto la corsa per lo Scudetto. Tra le squadre che aspirano a questo prestigioso piazzamento c’è il Bologna, che ha recentemente dimostrato di essere una vera contendente con una vittoria schiacciante contro la Lazio. Tuttavia, il cammino verso l’obiettivo è ancora lungo e irto di ostacoli, poiché la squadra dovrà affrontare avversari di alto livello nelle prossime settimane.

Il Bologna: statistiche e sfide future

La squadra di Vincenzo Italiano ha scalato la classifica fino al quarto posto, grazie a un rendimento impressionante negli ultimi otto incontri di campionato, con una media di 2,38 punti a partita. Questo li pone dietro solo alla Roma, che ha mantenuto un ritmo ancora più elevato. Tuttavia, il calendario delle prossime partite si presenta impegnativo. Dopo la pausa internazionale, il Bologna si troverà di fronte a un trittico di sfide cruciali: affronterà in sequenza il Venezia, il Napoli e l’Atalanta, con quest’ultima trasferta particolarmente insidiosa.

Nonostante le difficoltà, il Bologna ha dimostrato una notevole resilienza, perdendo meno partite di squadre come Inter e Juventus. Tuttavia, l’attuale posizione potrebbe non essere sufficiente per garantire un piazzamento tra le prime quattro, soprattutto considerando che la concorrenza è agguerrita. La Juventus, ancora tra le favorite per il quarto posto, ha un calendario relativamente più agevole. Anche la Roma è in buona forma, nonostante la recente perdita di Paulo Dybala per infortunio.

L’ultima parte della stagione vedrà il Bologna alle prese con scontri diretti contro Juventus, Milan e Fiorentina, rendendo il loro cammino verso il successo particolarmente arduo. La squadra dovrà sfruttare al massimo ogni opportunità per raccogliere punti preziosi e mantenere vive le speranze di un piazzamento tra le prime quattro.

In conclusione, la corsa per il quarto posto in Serie A si conferma avvincente e ricca di colpi di scena. Il Bologna ha dimostrato di avere le carte in regola per competere, ma dovrà affrontare una serie di sfide cruciali nelle prossime settimane. Le quote scommesse attuali vedono il Bologna leggermente sfavorito rispetto alle altre contendenti, ma il calcio, si sa, è imprevedibile.

