Il Sardegna Open di Cagliari, incastonato tra Madrid e l’avvicinamento agli Internazionali d’Italia, ha offerto una fotografia nitida del momento: sulla terra non esistono scorciatoie e ogni match diventa un esame di tenuta, fisica e mentale. Nei quarti di finale, Matteo Berrettini ha visto interrompersi la sua corsa contro Hubert Hurkacz, che ha rimontato imponendosi 4-6, 6-3, 6-4. Un risultato che pesa perché arriva in una settimana carica di significati: per l’azzurro, il torneo era un banco di prova vero prima di Roma; per il polacco, una tappa per rimettere ordine a una stagione in cui continuità e fiducia sono state spesso intermittenti.

La partita: inerzia, dettagli e la rimonta di Hurkacz

Il match ha seguito una traiettoria classica da terra battuta, ma con le caratteristiche specifiche dei due protagonisti: Berrettini alla ricerca di ritmo e aggressività, Hurkacz impegnato a trovare profondità e stabilità negli scambi senza snaturare la propria identità, storicamente più legata al servizio e ai colpi di prima intenzione. Il primo set ha premiato l’approccio dell’italiano, capace di entrare subito dentro la partita con un tennis concreto: pressione nei turni di battuta avversari, ricerca della prima accelerazione e gestione lucida delle fasi “sporche”, quelle in cui la palla non viaggia pulita e bisogna guadagnarsi ogni metro.

Il 6-4 iniziale, però, non ha aperto la strada a un controllo totale. Nel secondo parziale Hurkacz ha cambiato marcia, soprattutto sul piano della solidità: meno fretta di chiudere, più lavoro con il dritto per spostare l’azzurro e costruire punti lunghi, costringendolo a colpire in equilibrio precario. Il 6-3 è stato il frutto di un passaggio chiave: quando la partita si è spostata su scambi medi, il polacco ha alzato la qualità della seconda palla e ha ridotto i regali, obbligando Berrettini a prendersi rischi più alti.

Nel terzo set si è giocato sul filo. La sensazione è stata quella di un match deciso da una manciata di momenti: un game combattuto, un passaggio a vuoto, una risposta profonda che sposta l’inerzia. Il 6-4 finale ha certificato la rimonta e ha premiato la capacità di Hurkacz di restare “dentro” anche quando l’italiano provava a riaccendersi con variazioni e accelerazioni improvvise. Sulla terra, soprattutto a questo livello, non basta vincere i punti belli: serve anche attraversare i game complicati senza perdere ordine, e il polacco lo ha fatto meglio nel finale.

Cosa resta a Berrettini: segnali utili, ma Roma chiede continuità

Per Matteo Berrettini l’eliminazione non va letta come una semplice battuta d’arresto. Cagliari, in questo momento della stagione, è un torneo particolare: ufficialmente Challenger, ma con densità tecnica e pressione competitiva da circuito maggiore, perché tanti giocatori lo usano per prepararsi al grande appuntamento romano. Berrettini aveva scelto questa tappa proprio per accumulare partite “vere”, quelle che ti costringono a mettere insieme tennis e condizione senza la rete di sicurezza di un esordio morbido.

Il primo set vinto contro un avversario di questa caratura racconta che alcune componenti stanno tornando: capacità di reggere l’intensità, coraggio nei momenti importanti, volontà di comandare almeno una porzione significativa degli scambi. Allo stesso tempo, la rimonta subita evidenzia il punto su cui lavorare subito: la continuità di rendimento all’interno dei set e, soprattutto, la gestione delle fasi in cui l’avversario cambia ritmo. Quando Hurkacz ha rallentato, ha allungato gli scambi e ha reso la partita più “terrena”, l’azzurro ha dovuto produrre di più per ottenere gli stessi punti.

In prospettiva Roma, questo è il nodo: al Foro Italico la terra è lenta, il rimbalzo alto e la pressione emotiva amplifica ogni dettaglio. Per Berrettini diventa fondamentale arrivare con una base solida: percentuali stabili al servizio, lucidità nelle scelte (quando spingere e quando invece costruire), e soprattutto la capacità di reggere più piani partita nella stessa giornata. Il percorso di rientro, dopo periodi complessi e inevitabili stop, passa anche da sconfitte così: partite che ti dicono cosa funziona e cosa invece non è ancora pronto per reggere tre set di alto livello su clay.

Il valore del Sardegna Open: un test vero tra ranking, fiducia e preparazione

Al di là del singolo risultato, Cagliari sta confermando una tendenza: alcune settimane “di mezzo” del calendario, sulla carta secondarie, sono diventate snodi reali per la stagione. Un Challenger 175 collocato tra un Masters 1000 e l’avvicinamento a Roma non è più solo una tappa per chi cerca punti: è un luogo dove ritrovare fiducia, mettere minuti sulle gambe e verificare scelte tecniche in condizioni di stress. E infatti la settimana sarda ha mostrato un altro elemento di grande interesse per il tennis italiano: la presenza di un blocco azzurro competitivo, capace di portare più giocatori nelle fasi avanzate e di creare incroci interni che, oltre allo spettacolo, hanno un valore formativo enorme.

La terra battuta, in questo contesto, diventa un laboratorio perfetto: costringe a costruire, a difendere, a ripartire. Non c’è un colpo che risolve tutto, non c’è un servizio che garantisce immunità. Per chi arriva da periodi di incertezza o da una classifica da ricostruire, è un passaggio quasi obbligato: ti rimette di fronte a una domanda semplice e brutale, “riesci a ripetere il tuo tennis punto dopo punto?”. Hurkacz, rimontando Berrettini, ha dato una risposta convincente per il suo presente. Berrettini, pur uscendo, ha raccolto indicazioni utili per il prossimo step.

Ora l’attenzione si sposta inevitabilmente su Roma, dove il livello si alza e i margini si stringono. Ma il messaggio di Cagliari resta chiaro: chi arriva agli Internazionali con partite sulle gambe e un’identità definita avrà un vantaggio concreto. E sulla terra, più che altrove, quel vantaggio si vede subito.