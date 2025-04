Rangers contro Athletic Club: pronostico e statistiche

L’Europa League torna sotto i riflettori con una sfida avvincente che vede protagonisti i Rangers e l’Athletic Club. Giovedì 10 aprile 2025, il campo di Ibrox accoglierà il match d’andata dei quarti di finale, dove le due squadre si contenderanno un posto nella fase successiva del torneo. I Rangers, reduci da una vittoria ai rigori contro il Fenerbahce, puntano a mantenere la loro imbattibilità casalinga contro un avversario di rilievo come l’Athletic Club.

Statistiche recenti dei Rangers

La formazione scozzese sta attraversando un buon momento, avendo superato il Fenerbahce con una prestazione solida sia in trasferta che in casa. Le ultime cinque partite dei Rangers in Europa League hanno visto la squadra collezionare ben tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo record li posiziona come una delle squadre da tenere d’occhio nel torneo europeo.

La squadra di casa si affida alla solidità difensiva e alla capacità di contro-attaccare rapidamente. Nelle partite recenti, i Rangers hanno dimostrato una notevole resistenza, soprattutto nei momenti di alta pressione. L’attacco guidato da giocatori come Alfredo Morelos e Ryan Kent è stato cruciale per il loro successo, con una media di 1.8 gol a partita nelle ultime cinque uscite.

In vista del match contro l’Athletic Club, i Rangers dovranno fare affidamento su una strategia ben bilanciata tra attacco e difesa per mantenere il vantaggio casalingo. La partita all’Ibrox Stadium sarà un banco di prova per valutare la tenuta fisica e mentale della squadra scozzese.

Il match di giovedì rappresenta un’opportunità cruciale per i Rangers di avanzare ulteriormente nel torneo, ma l’Athletic Club non sarà un avversario semplice da superare. Con una difesa solida e una linea offensiva pronta a cogliere ogni opportunità, gli ospiti baschi cercheranno di mettere in difficoltà i padroni di casa.

Le quote attuali vedono un leggero vantaggio per i Rangers, con una quota di 2.10 per la vittoria casalinga, mentre l’Athletic Club è quotato a 3.30. Il pareggio, un risultato che potrebbe accontentare entrambe le squadre in vista del ritorno, è quotato a 3.15.

In sintesi, il match tra Rangers e Athletic Club promette emozioni e colpi di scena. Con i Rangers determinati a sfruttare il fattore campo e l’Athletic Club pronto a rispondere con grinta e determinazione, l’incontro si preannuncia equilibrato e avvincente.

Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti! Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!