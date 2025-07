Pronostico Zverev-Arnaldi e Medvedev-Popyrin: statistiche e analisi

L’attenzione degli appassionati di tennis si concentra sull’ATP Masters 1000 di Toronto, uno degli eventi più prestigiosi della stagione. In programma dal 27 luglio al 7 agosto 2025, il torneo vede protagonisti alcuni tra i migliori tennisti del circuito. In particolare, le partite del terzo turno che coinvolgono Alexander Zverev, Matteo Arnaldi, Daniil Medvedev e Alexei Popyrin sono al centro delle analisi e dei pronostici degli esperti.

Medvedev favorito, ma attenzione all’incognita Popyrin

Il confronto tra Daniil Medvedev e Alexei Popyrin promette spettacolo e incertezza. Medvedev, attualmente numero 14 del ranking mondiale, ha iniziato il suo cammino a Toronto superando in due set Dalibor Svrcina, nonostante qualche difficoltà nel primo parziale. La vittoria, conquistata in un’ora e 53 minuti con il punteggio di 7-6, 6-4, testimonia la solidità del russo, ma anche la necessità di migliorare la gestione dei momenti chiave contro avversari più quotati.

Alexei Popyrin , numero 26 ATP, arriva invece con la pressione di difendere il titolo vinto lo scorso anno a Montreal . Il suo debutto è stato positivo, con il successo in due set contro il canadese Nicolas Arseneault (7-6, 6-3).

Le statistiche recenti vedono Medvedev leggermente favorito, sia per continuità di risultati, sia per esperienza nei grandi tornei. Tuttavia, Popyrin ha già dimostrato di saper sorprendere nei momenti decisivi e non parte sconfitto.

Giocatore Ranking ATP Ultimo risultato Daniil Medvedev 14 Vittoria su Svrcina (7-6, 6-4) Alexei Popyrin 26 Vittoria su Arseneault (7-6, 6-3)

Le quote dei bookmaker danno Medvedev nettamente favorito, con la sua vittoria offerta a una quota bassa. Per chi cerca opzioni alternative, sono disponibili anche scommesse sul numero di set complessivi (Totale 3 Set) o sul totale dei giochi disputati (Over 20.5 Games).

Parallelamente, l’altro incontro di cartello vede opposti Alexander Zverev e Matteo Arnaldi. Il tedesco, testa di serie numero 1, ha superato senza troppe difficoltà l’australiano Adam Walton, mentre il sanremese Arnaldi si è imposto in tre set su Tristan Schoolkate. Anche in questo caso, le quote premiano Zverev, ma Arnaldi proverà a sfruttare ogni occasione per mettere in difficoltà il più quotato avversario.

In conclusione, il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Toronto offre incontri di alto livello e prospettive interessanti per gli appassionati di scommesse sportive. Le previsioni vedono Medvedev e Zverev favoriti nei rispettivi match, con quote relative alla loro vittoria generalmente basse, mentre le opzioni su totale giochi o set possono risultare più remunerative per chi cerca giocate alternative. Resta fondamentale puntare sempre in modo responsabile e con consapevolezza dei propri limiti. Scopri tutte le statistiche e i pronostici aggiornati seguendo le nostre analisi dettagliate sulle principali competizioni di tennis!