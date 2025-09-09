Pronostico Vuelta 2025: Vingegaard-Almeida, sfida finale

Vuelta 2025 entra nella sua fase decisiva, con la terza e ultima settimana pronta a regalare emozioni e colpi di scena. L’evento, che si sta svolgendo sulle strade di Spagna, vede in prima linea il danese Jonas Vingegaard in maglia rossa, mentre l’avversario più accreditato, il portoghese Joao Almeida, si prepara a dare battaglia, soprattutto nella prova a cronometro. La corsa, segnata da tensioni esterne e proteste, promette un finale incerto e combattuto.

La forma di Vingegaard e Almeida nella lotta per la maglia rossa

La Vuelta 2025 si è mostrata sin dalle prime tappe come una sfida a due tra Jonas Vingegaard e Joao Almeida. Il danese, portacolori del team Visma-Lease a Bike, mantiene la leadership della classifica generale dopo una settimana intensa e ricca di attacchi. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, Vingegaard si è detto ottimista riguardo alle sue possibilità di vittoria, sottolineando la solidità della sua squadra e la sua crescente condizione fisica. Il danese ha già dimostrato in passato di saper gestire la pressione, avendo conquistato due edizioni del Tour de France (2022 e 2023), e ora punta a mettere in bacheca anche la Vuelta.D’altro canto, Almeida si sta confermando un rivale temibile, soprattutto grazie alle sue doti di cronoman. Il portoghese, attualmente secondo nella generale a soli 48 secondi, ha mostrato grande determinazione nelle tappe di montagna, mettendo più volte in difficoltà Vingegaard e costringendolo a corse difensive. La squadra di Almeida ha saputo sfruttare i momenti chiave, preparando la strada per un attacco decisivo nella cronometro di Valladolid.

Precedenti e dati chiave della Vuelta 2025

Guardando ai dati storici e ai precedenti, Vingegaard ha già vissuto esperienze contrastanti nelle prove contro il tempo alla Vuelta. Due anni fa, proprio in una cronometro aveva perso terreno prezioso, un ricordo che ancora pesa sulla sua strategia. Tuttavia, il danese si è dimostrato capace di difendersi in queste situazioni, anche se non le predilige. La cronometro di 27,2 km a Valladolid rappresenta quindi un punto nodale della corsa, soprattutto perché Almeida eccelle in questa disciplina.La classifica generale prima della cronometro vede:

Jonas Vingegaard in testa

in testa Joao Almeida a 48 secondi di distacco

Le tappe rimanenti, soprattutto quelle di montagna con arrivo alla Bola del Mundo, potrebbero offrire nuove occasioni di ribaltamento, rendendo questa edizione della Vuelta particolarmente incerta e avvincente.

Pronostico e analisi degli esperti per la Vuelta 2025

I bookmaker e gli esperti del settore indicano Vingegaard come principale favorito per la vittoria finale, ma riconoscono in Almeida un avversario in grado di ribaltare i pronostici, soprattutto se dovesse brillare nella cronometro. La forza della squadra Visma-Lease a Bike potrebbe essere decisiva nella gestione delle tappe più difficili, ma molto dipenderà da come il danese saprà reagire alla pressione e agli attacchi diretti del portoghese.La cronometro sarà quindi il banco di prova più delicato: se Almeida riuscirà a ridurre il distacco, le tappe di montagna potrebbero trasformarsi in un vero duello testa a testa. Da non sottovalutare il fattore psicologico, con Vingegaard che dovrà gestire i ricordi negativi delle passate edizioni e la tensione crescente dovuta anche alle proteste che hanno caratterizzato alcune fasi della corsa.

In conclusione, Vuelta 2025 si preannuncia come una delle edizioni più combattute degli ultimi anni, con Vingegaard e Almeida pronti a giocarsi tutto nella settimana decisiva. Gli appassionati possono seguire da vicino gli sviluppi e valutare le proprie scelte sulle principali piattaforme di scommesse sportive, sempre con la massima attenzione e responsabilità.

