Pronostico Verona-Parma: analisi, precedenti e probabili scenari

La Serie A torna protagonista domenica 23 novembre 2025, con la sfida delle ore 12.30 tra Hellas Verona e Parma allo Stadio Bentegodi. La gara, valida per la 12^ giornata del girone d’andata, vedrà due squadre intenzionate a muovere la classifica dopo una prima parte di stagione complessa. Il confronto, in programma all’ora di pranzo, attira l’attenzione degli appassionati e offre spunti interessanti anche per chi desidera analizzare i possibili esiti della partita.

Verona e Parma: bilancio stagionale e stato di forma recente

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con la necessità di raccogliere punti preziosi in ottica salvezza. Il Verona, allenato da Zanetti, ha vissuto una partenza di campionato complicata, con prestazioni altalenanti che non hanno ancora permesso agli scaligeri di trovare la giusta continuità. I gialloblu si affideranno al fattore campo e all’entusiasmo dei tifosi del Bentegodi per cercare di invertire la tendenza e ritrovare il successo tra le mura amiche.

Il Parma , guidato da Cuesta , si trova attualmente in 17^ posizione con 8 punti conquistati nelle prime 11 partite.

, guidato da , si trova attualmente in 17^ posizione con 8 punti conquistati nelle prime 11 partite. Il distacco dalla zona retrocessione è minimo, solo un punto di vantaggio sul Genoa , mentre il Pisa dista appena una lunghezza sopra.

, mentre il dista appena una lunghezza sopra. La squadra emiliana ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite, come testimoniato dal pareggio in rimonta contro il Milan per 2-2 davanti ai propri tifosi.

L’unica vittoria stagionale del Parma è arrivata contro il Torino a fine settembre. Entrambe le formazioni condividono l’obiettivo salvezza e sanno che ogni punto può risultare fondamentale nel prosieguo del campionato.

Precedenti e statistiche tra Hellas Verona e Parma

I confronti diretti tra Verona e Parma nelle ultime stagioni hanno spesso evidenziato un grande equilibrio. Nella stagione passata, infatti, le due squadre hanno dato vita a partite combattute:

Andata al Tardini nel dicembre 2024: vittoria esterna del Verona per 3-2.

nel dicembre 2024: vittoria esterna del per 3-2. Ritorno al Bentegodi nel marzo 2025: match terminato 0-0 senza reti.

L’ultimo successo del Parma risale invece all’ottobre 2020, quando si impose di misura per 1-0. Per quanto riguarda le vittorie casalinghe del Verona contro i ducali, bisogna tornare al febbraio 2021, quando gli scaligeri si imposero per 2-1. Questi dati sottolineano la tendenza di questa sfida ad essere equilibrata e aperta a ogni risultato.

Analisi e pronostico degli esperti per la sfida del Bentegodi

Secondo gli analisti, la partita tra Hellas Verona e Parma si preannuncia particolarmente incerta. Gli addetti ai lavori sottolineano come la necessità di punti da parte di entrambe le squadre possa portare a una gara combattuta, nella quale ogni episodio potrà risultare decisivo. Il Verona parte leggermente favorito per il fattore campo e la voglia di riscattarsi davanti ai propri tifosi, ma il Parma ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche squadre di alto livello, come evidenziato dal recente pareggio contro il Milan.

La solidità difensiva sarà un aspetto chiave per entrambe le formazioni.

Il peso offensivo del Verona potrebbe fare la differenza, ma la capacità del Parma di reagire alle difficoltà lascia aperta ogni possibilità.

potrebbe fare la differenza, ma la capacità del di reagire alle difficoltà lascia aperta ogni possibilità. Il pronostico degli esperti indica quindi un match aperto, con una leggera preferenza per la squadra di Zanetti, ma senza escludere né un pareggio né un successo esterno dei ducali.

In ogni caso, la partita promette emozioni e dovrebbe risolversi solo nei dettagli.

Per concludere, la sfida tra Hellas Verona e Parma rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti della 12^ giornata di Serie A, soprattutto per chi segue con attenzione la lotta salvezza. Il confronto al Bentegodi si preannuncia equilibrato e ricco di spunti da analizzare. Per restare sempre aggiornati su tutte le analisi e i pronostici delle prossime partite, consulta la nostra sezione dedicata alle anticipazioni sugli eventi sportivi!