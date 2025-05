Pronostico Verona-Lecce: analisi, statistiche e quote aggiornate

La Serie A si avvicina alle sue battute finali e il confronto tra Hellas Verona e Lecce, in programma domenica 11 maggio allo stadio Bentegodi, rappresenta un vero e proprio crocevia per la salvezza. Entrambe le formazioni sono impegnate in una lotta serrata per mantenere la categoria, con i padroni di casa leggermente più tranquilli in classifica rispetto ai salentini. Questa sfida, che si disputerà alle ore 15:00 con diretta su DAZN, si annuncia cruciale sia per il morale che per la posizione di entrambe le squadre.

Statistiche e precedenti: il Verona cerca la conferma davanti al proprio pubblico

Il Verona arriva a questo appuntamento con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, occupando il quindicesimo posto in classifica con 32 punti. Nonostante le tre sconfitte consecutive, i risultati favorevoli delle dirette concorrenti consentono agli uomini di Paolo Zanetti di guardare con moderato ottimismo al futuro prossimo. L’obiettivo dichiarato è chiudere la pratica salvezza già contro il Lecce, evitando inutili pressioni nelle ultime due giornate di campionato.

Negli ultimi 48 scontri diretti: 19 vittorie Verona , 16 Lecce , 13 pareggi.

, 16 , 13 pareggi. L’ultimo precedente ufficiale ha visto il Lecce prevalere 1-0 sui veneti.

prevalere 1-0 sui veneti. Il Verona potrà contare sul rientro di Ghilardi e Coppola in difesa.

Per quanto riguarda le formazioni, il Verona dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2: Montipò tra i pali, difesa a tre con Ghilardi, Coppola e Valentini, centrocampo composto da Tchatchoua, Serdar, Duda e Bradaric, con Suslov sulla trequarti a supporto di Tengstedt e Sarr.

Il Lecce, invece, si presenta con un punto di vantaggio sulla zona rossa e si gioca molto in questo scontro diretto. Il tecnico Marco Giampaolo valuta alcune alternative in attacco visto il possibile forfait di Krstovic, pronto Rebic dal primo minuto. Il modulo sarà il 4-2-3-1, con Falcone in porta, difesa con Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo, centrocampo affidato a Pierret e Coulibaly, mentre il trio Pierotti, Helgason e Morente supporterà l’attaccante centrale.

Le quote delle principali agenzie vedono leggermente favorito il Verona con valori che oscillano tra 2.10 e 2.24 per la vittoria casalinga, il pareggio tra 2.95 e 3.00, mentre la vittoria del Lecce è quotata tra 3.60 e 3.80.

Il pronostico degli esperti suggerisce di puntare sull’opzione 1X, indicando una maggiore solidità del Verona tra le mura amiche, oppure sull’Under 2,5, in previsione di una partita bloccata e con poche occasioni da gol.

In conclusione, la sfida tra Hellas Verona e Lecce promette tensione e nervosismo, ma il favore del pronostico pende leggermente dalla parte dei padroni di casa, grazie al vantaggio in classifica e alla possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. Le quote aggiornate confermano il Verona come favorito, mentre gli esperti consigliano prudenza e attenzione all’Under 2,5. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!